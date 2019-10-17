17 октября, четверг
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Domino's Pizza намерена уйти с некоторых международных рынков

Компания Domino's Pizza планирует прекратить работу на некоторых международных рынках, где фиксируются убыток, заявил гендиректор компании Дэвид Уайлд. Он не стал уточнять, какие именно это рынки.

«Мы пришли к выводу, что хотя эти рынки являются привлекательными, мы не являемся лучшими владельцами этих предприятий»,— сказал господин Уайлд (цитата по Reuters).

Ранее Domino's Pizza сообщила о падении продаж на 2,7% на международных рынках из-за негативных макроэкономических причин.

Domino's Pizza Group — франчайзинговая компания США, которая владеет исключительным правом на управлении ресторанами сети в Великобритании, Ирландии, Германии, Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге.

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