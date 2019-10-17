В Самаре планируется расширение улицы Победы до четырех полос

Улицу Победы в Самаре планируется расширить до четырех полос. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на заведующего сектором контроля над ремонтом объектов ЖКХ МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Владимира Былинкина.

«Контрактом предусмотрено четыре полосы уширения – в районе улиц Краснодонская, Воронежская, Калинина. Это значительно разгрузит транспортный поток»,– цитируются в сообщении слова Владимира Былинкина.

Ранее в Самаре досрочно стартовал комплексный ремонт участка ул. Победы от ул. Елизарова до ул. Ново-Вокзальная. Изначально участок предполагалось начать ремонтировать в 2020 году.

В рамках ремонта предполагается обустройство нового асфальтобетонного покрытия, остановочных «карманов», а также восстановление смотровых и дождеприемных колодцев. Помимо прочего, будет частично заменен бортовой камень.

Георгий Портнов