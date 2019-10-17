Главные новости к утру 17 октября

Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете. Он также распорядился создать координационный центр, который будет организовывать производство контента, направленного на «духовно-нравственное воспитание молодежи». О тратах на молодежную политику.

Крупные российские банки могут начать оказывать часть госуслуг со следующего года. В эксперименте должны принять участие Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк и Связь-банк. Проект будет запущен в пяти регионах: в Московской, Астраханской и Кировской областях, Республике Башкортостан и в Санкт-Петербурге.

ЦБ хочет блокировать счета и операции с имуществом собственников финансовых организаций до взыскания убытков судом. Так регулятор намерен бороться с выводом активов. Определять реальных собственников ЦБ будет сам, его решение можно будет оспорить в административном или судебном порядке.

«Роскосмос» ужесточил правила выезда за границу сотрудников, у которых нет доступа к гостайне, сообщили «Ведомости». Во время поездки они должны будут следовать определенным рекомендациям.

Правительство сочло недостижимыми цели по борьбе с нелегальным алкоголем и призвало снизить заявленные показатели.

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность создания государственной киностудии детских и юношеских фильмов.

Главные анонсы 17 октября — в материале “Ъ”.