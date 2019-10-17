«Ведомости»: «Роскосмос» ужесточил правила выезда сотрудников за границу

Госкорпорация «Роскосмос» разработала новые правила для выезда за границу для работников, у которых нет доступа к государственной тайне, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Поводом для этого стало усиление геополитической напряженности, а также повышенный интерес иностранных спецслужб к работникам космической отрасли.

Теперь руководители структурных подразделений компаний, входящих в «Роскосмос», должны будут сообщать сотрудникам, у которых нет доступа к гостайне, что они обязаны уведомить о времени своего выезда, цели поездки и т.д. При этом с работников должны будут взять расписку, что они ознакомились с требованиями. Перед поездкой за границу сотрудники также должны будут ознакомиться с рекомендациями о мерах безопасности (список рекомендаций есть в распоряжении издания). Газета приводит несколько примеров:

воздерживаться от употребления алкоголя в транспорте;

не говорить о цели поездки своим попутчикам

стараться не вступать в споры на тему политики и религии;

не вести конфиденциальные разговоры по работе в номерах отелей и ресторанах;

не назначать встречи в малолюдных и отдаленных местах.

Если возникнут «тревожащие обстоятельства», об этом нужно будет немедленно сообщить на работу. В случае захвата в заложники «Роскосмос» не рекомендует сопротивляться и раздражать своих захватчиков, а постараться как можно больше о них запомнить, сохраняя при этом чувство собственного достоинства. Также госпокорпорация советует обращать внимание на странное поведение сотрудников отеля (например, отказ починить телевизор), поскольку это может говорить о том, что вас прослушивают. Перед выходом из отеля сотруднику не стоит сообщать портье о том, куда он идет во сколько вернется. Если после возвращения он обнаружил в номере обслуживающий персонал, то это может свидетельствовать об интересе спецслужб.

По словам одного из источников, речь не идет не о запрете. «Это делается для того, чтобы в случае какой-то нестандартной или критической ситуации руководство предприятия смогло оказать экстренную помощь своему работнику, попавшему в беду, а не тратило время на его поиск»,— пояснил он. В «Роскосмосе» отказались от комментариев.