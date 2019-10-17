Леонид Михельсон записался в «Нову»

Миллиардер Леонид Михельсон стал владельцем 100% уставного капитала новокуйбышевского ООО «Нова». С момента регистрации компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», формально ее владельцами были ООО «Новафининвест» и несколько офшоров. В прошлом году «Нова» перешла в собственность трех ее руководителей. Тогда возникли предположения, что господин Михельсон продал предприятие из-за желания сосредоточиться на проектах другой подконтрольной организации — ПАО «Новатэк». Спустя полгода вместо топ-менеджеров владельцем «Новы» стала Виктория Михельсон, дочь предпринимателя. Эксперты связывают изменения с негативным влиянием санкций на российскую промышленность и попытками бизнесмена консолидировать свои активы.

Леонид Михельсон официально стал владельцем ООО «Нова», одного из крупнейших в стране строителей объектов для нефтяной и газовой промышленностей. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 14 сентября господину Михельсону принадлежит 100% уставного капитала компании. С момента регистрации в 2008 году и до прошлого года собственниками компании значились российские юрлица и офшоры: ООО «Новафининвест», ООО «Левит», Kanval trading limited и Kerden Trading Limited, Swgi Russian growth fund limited. «Левит» и последняя заграничная организация являются акционерами ПАО «Новатэк». В 2018 году владельцами «Новы» стали генеральный директор Сергей Романцев и еще два ее руководителя Андрей Кошарский и Виктор Фомин.

• ООО «Нова» зарегистрировано в 2008 году в Новокуйбышевске. Ранее компания называлась «Самарское народное предприятие „Нова“». Организация создана на базе треста «Куйбышевтрубопроводстрой». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка предприятия превысила 25 млрд руб., прибыль составила 135 млн руб.

Леонид Михельсон родился в Каспийске в 1955 году. Позже семья переехала в Новокуйбышевск Самарской области, где будущий предприниматель окончил школу. В 1977 году Леонид Михельсон стал выпускником Куйбышевского инженерно-строительного института. В 1987 году возглавил «Куйбышевтрубопроводстрой». В 1991 году трест был преобразован в «Нову», с 1987 по 1994 годы господин Михельсон был его управляющим. Затем стал генеральным директором управляющей компании «Новафининвест». С 2003 года — член совета директоров и председатель правления ПАО «Новатэк». В начале 2019 года предприниматель в очередной раз возглавил рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes.

Переход «Новы» в собственность топ-менеджеров связывали с желанием господина Михельсона сосредоточиться на проектах «Новатэка», ставшего одним из крупнейших в стране производителей природного газа. «Нова» строит инфраструктуры для газового предприятия. В прошедшем году выручка организации достигла 560 млрд руб., прибыль составила 159 млрд руб. За два квартала 2019 года компания выручила 267 млрд руб., прибыль превысила 83 млрд руб.

Однако топ-менеджеры новокуйбышевского предприятия пробыли его собственниками около шести месяцев. В августе 2018 года «Нова» стала собственностью дочери Леонида Михельсона Виктории Михельсон.

Эксперты считают, что решение господина Михельсона открыто стать собственником «Новы» связано с влиянием санкций. «Секторальные западные санкции и так называемый кремлевский список оказали влияние на собственников крупного российского бизнеса. Владеть активами через офшоры становится невыгодно — на это давят обновленное внутреннее российское законодательство и те же санкции. По сути, прежняя схема владения уже не приносит высокой эффективности или вовсе стала бессмысленна, поэтому перевод „Новы“ в официальную собственность — закономерный процесс в создавшихся условиях»,— поясняет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Возможное влияние санкций отметил и партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев, добавив, что «это один из шагов Леонида Михельсона к консолидации предприятий, ведь „Нова“ строит большинство объектов „Новатэка“, и поэтому передача в собственность топ-менеджеров Сергея Романцева, Андрея Кошарского и Виктора Фомина компании явно носила временный характер». Комментарий от «Новы» на момент сдачи номера получить не удалось.

Сабрина Самедова