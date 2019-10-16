Кино собралось на праздник

Завтра откроется 14-й Международный кинофестиваль в Риме. Среди мировых премьер, которые пройдут в его рамках — фильм Андрея Кончаловского «Грех». Комментирует Андрей Плахов.

Фестиваль на Тибре в момент своего рождения в начале XXI века пытался конкурировать со старейшим в мире — венецианским. Но соревноваться с ним оказалось слишком сложно, и довольно скоро римский фестиваль обрел свою форму — демократичного народного праздника, без официального конкурса, но с гала-премьерами и звездными десантами. Теперь он называется Festa del cinema di Roma — «Праздник кино в Риме». И на него, в большой киноконцертный комплекс Auditorium Parca della musica, охотно приезжают римляне, чтобы посмотреть кино и встретиться в кинозале и на ковровой дорожке, расстеленной на площади 1,3 тыс. кв. м, с мировыми кинознаменитостями.

В этом году жемчужиной программы фестиваля станет «Ирландец» Мартина Скорсезе — эпическая сага об организованной преступности в послевоенной Америке, в которой задействован мощный актерский состав во главе с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. На фестивале покажут и документальный фильм Рона Ховарда «Паваротти», в котором прослеживается его невероятный путь от сына пекаря до международной суперзвезды. Участвует в картине и подвергнутый недавно санкциям Пласидо Доминго. Еще один ожидаемый хит предстоящего фестиваля — снятая в США режиссером из Израиля Альмой Харель кинодрама «Лапочка» — история молодого актера, чья психика была травмирована его отцом; в главных ролях Шиа Лабаф и Лукас Хеджес.

Под занавес фестиваля в день его закрытия будет показан фильм «Грех» Андрея Кончаловского, снятый российским режиссером в Италии. Он показывает своего героя Микеланджело Буонарроти в тот период жизни, когда он параллельно работал над гробницей папы Римского Юлия и фасадом базилики Сан-Лоренцо во Флоренции. Великий художник, лавируя между двумя заказчиками, оказался втянут в борьбу самых могущественных семей Италии — Медичи и делла Ровере.

«Грех» героя заключается в том, что он вынужден лгать и даже предавать, чтобы выполнить оба заказа, но результат своей красотой призван искупить подобные прегрешения.

Роль Микеланджело исполнил итальянский актер Альберто Тестоне.

Помимо новых картин фестиваль подарит зрителям реставрированные шедевры итальянского кино. Среди них — фильмы «Капо» Джилло Понтекорво, «Укрощение строптивой» Франко Дзеффирелли, «Сатирикон» Федерико Феллини, «Людвиг» Лукино Висконти и «Метелло» Мауро Болоньини. Последние два будут показаны в честь недавно умершего выдающегося художника по костюмам Пьеро Този.

Билл Мюррей получит награду за вклад в кинематограф из рук Уэса Андерсона, а перед церемонией актер и режиссер сядут побеседовать между собой перед публикой в рамках программы «Близкие контакты». Здесь же состоятся встречи с Эдвардом Нортоном, а поставленный им фильм «Сиротский Бруклин» будет показан на открытии фестиваля. Среди других звезд, которые планируют посетить Festa del cinema di Roma — Джон Траволта, Бенисио дель Торо, Фанни Ардан, Оливье Ассаяс, Итан Коэн.

Параллельно главному пройдет фестиваль детских фильмов «Алиса в городе», где зрителям продемонстрируют 14 новых киноработ со всего мира.

А на улице Витторио-Венето, воспетой Феллини в «Сладкой жизни», развернется киноярмарка Business Street. Лицом фестиваля станет Грета Гарбо — первая великая дива в истории кино, символ красоты и благородной женственности. Ее снимок украшает фестивальную афишу: он был сделан по случаю съемок фильма «Поцелуй» ровно 90 лет назад.