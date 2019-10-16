Кино собралось на праздник

Завтра откроется 14-й Международный кинофестиваль в Риме. Среди мировых премьер, которые пройдут в его рамках — фильм Андрея Кончаловского «Грех». Комментирует Андрей Плахов.
Фестиваль на Тибре в момент своего рождения в начале XXI века пытался конкурировать со старейшим в мире — венецианским. Но соревноваться с ним оказалось слишком сложно, и довольно скоро римский фестиваль обрел свою форму — демократичного народного праздника, без официального конкурса, но с гала-премьерами и звездными десантами. Теперь он называется Festa del cinema di Roma — «Праздник кино в Риме». И на него, в большой киноконцертный комплекс Auditorium Parca della musica, охотно приезжают римляне, чтобы посмотреть кино и встретиться в кинозале и на ковровой дорожке, расстеленной на площади 1,3 тыс. кв. м, с мировыми кинознаменитостями.
В этом году жемчужиной программы фестиваля станет «Ирландец» Мартина Скорсезе — эпическая сага об организованной преступности в послевоенной Америке, в которой задействован мощный актерский состав во главе с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. На фестивале покажут и документальный фильм Рона Ховарда «Паваротти», в котором прослеживается его невероятный путь от сына пекаря до международной суперзвезды. Участвует в картине и подвергнутый недавно санкциям Пласидо Доминго. Еще один ожидаемый хит предстоящего фестиваля — снятая в США режиссером из Израиля Альмой Харель кинодрама «Лапочка» — история молодого актера, чья психика была травмирована его отцом; в главных ролях Шиа Лабаф и Лукас Хеджес.
Под занавес фестиваля в день его закрытия будет показан фильм «Грех» Андрея Кончаловского, снятый российским режиссером в Италии. Он показывает своего героя Микеланджело Буонарроти в тот период жизни, когда он параллельно работал над гробницей папы Римского Юлия и фасадом базилики Сан-Лоренцо во Флоренции. Великий художник, лавируя между двумя заказчиками, оказался втянут в борьбу самых могущественных семей Италии — Медичи и делла Ровере.
Роль Микеланджело исполнил итальянский актер Альберто Тестоне.
Помимо новых картин фестиваль подарит зрителям реставрированные шедевры итальянского кино. Среди них — фильмы «Капо» Джилло Понтекорво, «Укрощение строптивой» Франко Дзеффирелли, «Сатирикон» Федерико Феллини, «Людвиг» Лукино Висконти и «Метелло» Мауро Болоньини. Последние два будут показаны в честь недавно умершего выдающегося художника по костюмам Пьеро Този.
Билл Мюррей получит награду за вклад в кинематограф из рук Уэса Андерсона, а перед церемонией актер и режиссер сядут побеседовать между собой перед публикой в рамках программы «Близкие контакты». Здесь же состоятся встречи с Эдвардом Нортоном, а поставленный им фильм «Сиротский Бруклин» будет показан на открытии фестиваля. Среди других звезд, которые планируют посетить Festa del cinema di Roma — Джон Траволта, Бенисио дель Торо, Фанни Ардан, Оливье Ассаяс, Итан Коэн.
А на улице Витторио-Венето, воспетой Феллини в «Сладкой жизни», развернется киноярмарка Business Street. Лицом фестиваля станет Грета Гарбо — первая великая дива в истории кино, символ красоты и благородной женственности. Ее снимок украшает фестивальную афишу: он был сделан по случаю съемок фильма «Поцелуй» ровно 90 лет назад.
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