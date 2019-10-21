Как избежать мошенничества

И жертвователь, оставаясь человечным, отзывчивым, готовым помочь, должен принимать решение о переводе средств осознанно и разумно. На счета только тех благотворительных организаций, в которых уверен. В противном случае деньги могут оказаться у мошенников. Как можно провести экспертизу фонда не выходя из дома? Прежде всего проверить, есть ли у фонда сайт и актуальные контакты (телефон, e-mail). На сайте должны быть размещены уставные документы, сведения о руководстве фонда, а также отчетная информация: на какие цели прежде собирались средства, какие суммы и на что были потрачены. Если на сайте фонда предлагается ввести персональные платежные данные, то необходимо проверить наличие сертификата PCI DSS (стандарт безопасности данных индустрии платежных карт), а также возможность передачи данных в зашифрованном виде: это подтверждают символы https и «замочек» в адресной строке. Такая информация должна быть указана под полем для ввода данных или внизу страницы. Если что-либо из перечисленного отсутствует, не стоить вводить свои данные. Также не следует переводить деньги на банковские карты, счета физических лиц.

Фонды, которым можно доверять, есть на сайте Министерства юстиции РФ: в разделе «О деятельности некоммерческих организаций» информация о фонде и его отчеты, а также на сайтах фондов «Нужна помощь», «Добро Mail.ru», «Благо.ру» и «Русфонд» (раздел «Навигатор») и среди подписавших Декларацию об основных принципах прозрачности НКО.