Налоги пускают на общество и экологию

Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа одобрили введение новых налоговых льгот для строителей социальной инфраструктуры, участников региональных инвестиционных проектов и IT-организаций. Кроме того, от уплаты транспортного налога освобождаются легковые автомобили, использующие экотопливо. Между тем налоговая задолженность по объему всех доходов региона за первое полугодие составила 27,1 млрд руб., причем растет задолженность муниципальных предприятий.



Законопроект о налоговых льготах на 2020 год принят в среду депутатами думы ХМАО. По нему, организации, заключившие концессионные соглашения или договоры о государственно-частном партнерстве по объектам социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, соцобслуживания) освобождаются от налога на имущество. Для компаний, участвующих в региональных инвестиционных проектах закон предусматривает пониженную ставку в 7%. Инвестпроекты, предусматривающие строительство социальных объектов, освобождаются от налога на имущество сроком от 3 до 5 лет.

Пониженная ставка на доходы в размере 5% теперь предусмотрена для организаций в сфере IT (телекоммуникации, разработка компьютерного обеспечения). В пояснительной записке говорится, что «стимулирующие механизмы позволят увеличить предпринимательскую активность в сфере информационных технологий». От уплаты транспортного налога предлагается освободить легковые автомобили любой мощности, использующие экотопливо, а также родителей и усыновителей ребенка-инвалида, если мощность автомобиля не превышает 250 л.с. «Льгота для экотранспорта была принята для снижения выбросов веществ в окружающую среду и повышения экономической эффективности использования топлива»,— отмечается в пояснительной записке.

Депутат думы ХМАО от «Единой России», член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Ринат Айсин считает, что регион сейчас активно создает условия для диверсификации экономики: «Сейчас нужно развивать другие сферы экономики, а не только нефтегазодобывающую. В частности, есть желание поддержать строительный рынок»,— пояснил он. По его оценкам, налоговые расходы округа из-за новых льгот составят порядка 1 млрд руб. в год. Впрочем, ряд депутатов уверены, что введение льгот не даст толчок к развитию высокотехнологичных отраслей. «Эти траты лишь выпадут из окружной казны. Лучше бы окружные власти направили эти средства на улучшение социальной инфраструктуры. Они напрямую не создают рабочие места и не меняют экологическую обстановку»,— пояснил депутат Госдумы от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Евгений Марков (фракция ЛДПР).

Введение налоговых льгот проходит на фоне снижения налоговой задолженности за первое полугодие по объему всех доходов. По данным руководителя окружного УФНС Ольги Литовой, задолженность составила 27,1 млрд руб., что на 4,4% меньше показателя за аналогичный период 2018 года. Госпожа Литова на заседании думы выразила обеспокоенность из-за задолженности муниципальных предприятий. По ее словам, «Няганские энергетические ресурсы» (собственник — администрация Нягани) имеют задолженность в 1 млрд руб. Аналогичные ситуации с задолженностью у МУП «Управление городского хозяйства» в Пыть-Яхе, МП «Жэк3» в Ханты-Мансийске и других организациях. Глава окружного УФНС предупредила, что в случае банкротства предприятий привлечь к субсидиарной ответственности могут собственников компаний. В таком случае средства местной казны будут использованы для компенсации потерь федерального и регионального бюджетов, из которых будут направлены средства для погашения налоговой задолженности. «Полагаю, проблема возникла из-за отсутствия исполнительной дисциплины. Я не понимаю, как предприятия, находящиеся на смете, могут иметь просрочки. Прошу обратить внимание на ситуацию, так как вопрос эффективности бюджета поднимается на уровне всех регионов»,— обратилась к депутатам госпожа Литова.

Дарья Соколова, Мария Арабей