На Уралмаше достраивают телебашню

Как стало известно “Ъ-Урал”, на Уралмаше продолжается строительство новой вышки связи высотой 262 м, против которого выступили сначала жители близлежащих домов, а впоследствии — администрация района и свердловский минстрой. По словам жителей микрорайона, когда ее построят, под опасное излучение попадут 30 тыс. человек, в том числе покупатели квартир в новом ЖК «Изумрудный бор», который сейчас строит УГМК. Застройщик и жители домов пытаются оспорить строительство вышки в судах.



ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) не выполнило рекомендации свердловского минстроя об остановке работ по строительству новой телевышки на Уралмаше, против которой протестовали жители близлежащих домов. Об этом “Ъ-Урал” сообщил глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко. «Минстрой рекомендовал РТРС прекратить строительно-монтажные работы, но принимать эти рекомендации или нет — дело сугубо РТРС. Есть четкая процедура. Любые работы начинаются или заканчиваются тогда, когда оформлены и подписаны все документы. Пока этого не произошло, РТРС, видимо, сочла целесообразным работы продолжать»,— отметил он. Источник, знакомый с ходом реализации проекта, подтвердил, что пока решений об остановке стройки не принято, работы продолжаются.

Речь идет о проекте новой вышки связи высотой 262 м. После завершения в декабре 2020 года, башня должна стать самым высоким строением в городе. По словам жителей микрорайона, когда ее построят, под опасное излучение попадут 30 тыс. человек, поскольку расположена она будет в 350 метрах от их жилья. Пострадать могут и покупатели квартир в новом ЖК «Изумрудный бор», который строит Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). При этом вблизи уже действует вышка связи высотой 110 м. По подсчетам жильцов, суммарное излучение от обеих вышек составит 66 кВт.

Протесты против строительства начались еще осенью прошлого года, когда областное министерство строительства выдало разрешение на проведение строительных работ. Были направлены обращения во все инстанции, но в администрации Екатеринбурга ответили, что градостроительные полномочия переданы областному минстрою. Согласно заключениям Минстроя и Роспотребнадзора, проект башни прошел все необходимые экспертизы и не несет в себе никакой угрозы жителям близлежащих домов.

Позднее, после «переговоров с заинтересованными сторонами» председателя гордумы Игоря Володина, РТРС одобрила рассмотрение альтернативных площадок. Сейчас, по словам господина Кравченко, минстрой предлагает варианты. Ни в министерстве, ни в районной администрации потенциальные варианты не раскрыли. Известно только, что обязательным условием будет отсутствие рядом жилой застройки.

Кроме того, сейчас в Октябрьском райсуде Екатеринбурга рассматривается иск активистов против строительства о запрете работ. В Свердловском арбитражном суде также появился иск застройщика ЖК «Изумрудный бор» о признании недействительными всех разрешительных документов на строительство вышки. Компания также добивалась приостановки их действия до окончания разбирательства, но получила отказ. В пресс-службе УГМК от комментариев воздержались. «Мы выступаем за диалог и за то, чтобы все стороны были удовлетворены»,— добавили там. Жилой район будет расположен на пересечении улиц Шефской и проспекта Космонавтов. Ранее в РТРС заявляли, что эта территория с 50-х годов имеет статус объекта радиосвязи и относится к зоне режимных объектов ограниченного доступа.

Анна Лапина