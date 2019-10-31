«Мы из инициативы начали формировать услугу. Мы начали строить бизнес»

«Сфера экологии» специализируется на оптимизации и внедрении систем раздельного накопления отходов на коммерческих предприятиях. По статистике компании, в офисах полезные отходы составляют примерно 40% от общего количества мусора. При помощи «Сферы» можно не только вывезти их на переработку и получить за переработанные килограммы деньги, но и сделать заботу об окружающей среде важным инструментом для создания образа компании и улучшения ее корпоративной культуры. По крайней мере, в этом уверен сооснователь «Сферы экологии» Антон Кузнецов.

Вы не занимаетесь продвижением своих услуг. Спрос на данный момент превышает предложение?

Многократно. За последние десять лет проблема раздельного сбора мусора разогрета до максимума. И возможности рынка в целом, и его потребности не соответствуют друг другу. Поэтому появляется очень много мошенников, шарлатанов, спекулянтов. Рынок хаотичный, дикий, формирующийся до сих пор. И он не заполнен ни нормальными исполнителями, ни нормальными услугами, которые бы можно было правильно продавать. Сектор, в котором мы работаем, имеет отношение к быту. А в быту люди не склонны к каким-либо изменениям, напротив — они цепляются за привычки. Но, с другой стороны, люди хотят стать лучше, готовы участвовать в изменениях. Поскольку мы предлагаем простые правила, люди легко и быстро включаются в процесс. Конечно, есть преграды. Например, компания хочет собирать мусор раздельно, но администрация офисного центра ставит препоны: говорит, что заключен договор с конкретным оператором вывоза мусора и менять правила никто не будет. Это сдерживающие факторы, но есть и подталкивающие. В том числе ряд законодательных инициатив 2019 года, некоторые из них носят чисто декларативный характер, но все равно влияют на сознание.

Сооснователь «Сферы экологии» Антон Кузнецов Фото: из личного архива

Вы много лет занимаетесь раздельным сбором. За эти годы отношение к самому вопросу раздельного сбора, как кажется со стороны, поменялось очень сильно. Это так?

Да. Мы начинали с работы с отходами, а 2009–2010 годы поменяли ситуацию. Тогда появилось много сознательных граждан, тему начали активно развивать в СМИ. Тогда в принципе начал зарождаться рынок. Мы в 2010-м поменяли форму своей деятельности — перестали работать с отходами и начали работать с людьми. Нам помогали общественные движения, потому что мы не могли просто постучаться в офис и предложить начать раздельный сбор. Мы участвовали в разных мероприятиях, именно как операторы по вывозу отходов на переработку. Так о нас узнали сотрудники компаний, которые впоследствии стали нашими партнерами. Вначале было две главные движущие силы: посольство Великобритании и компания Hines — крупный девелопер в России. Они дали нам все для развития бизнеса, кроме денег. Прежде всего — свои знания, опыт.

Постепенно мы из инициативы начали формировать услугу. Мы начали строить бизнес. Сначала у нас было три объекта, сейчас 300. Это бизнес-центры, офисы, среди них есть и здания в 350 тыс. квадратных метров, а есть совсем небольшие — офисы на 20–30 сотрудников. На льготных условиях мы обслуживаем посольства, благотворительные организации. Последние для нас — это социальная ответственность нашего бизнеса. Социальная ответственность — это и работа с физическими лицами, те пункты сбора, которые мы организовали. Они есть, например, на ArtPlay. Мы планируем открывать такие пункты еще, правда, уже совместно с представителями бизнеса. И я говорю именно о такой модели, как на ArtPlay, когда можно сдать большое количество видов отходов, потому что фандоматы, в которые можно сдать пластик, в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» у нас уже есть, это совместный проект с Coca-Cola. Открытие новых точек сбора формата ArtPlay мы планируем в крупных торговых центрах. И это будут не просто пункты сбора, а центры для общения на связанные с экологией темы. Очень интересный проект с известным партнером — мебельной и интерьерной компанией — сейчас реализуем в Москве, есть проект в Санкт-Петербурге, но больше деталей я пока рассказать не могу.

Как все технически устроено? Вот я, компания или офис, я хочу стать лучше и начать раздельно собирать мусор...

Наша главная функция в том, что мы являемся связующим звеном между производителем отходов и предприятиями по переработке. Основное наше предложение выглядит следующим образом: заказчик оплачивает нам транспортные услуги, мы получаем гарантированную стоимость услуг по транспортировке отходов. При этом заказчик может рассчитывать на денежную компенсацию сданных им вторичных материальных ресурсов, за каждый килограмм. Взвешивание происходит в присутствии заказчика на объекте. Прозрачность — вообще одна из основ нашего бизнеса.

Вами лично что двигало, когда вы решили начать раздельный сбор мусора?

У меня рациональный, а не эмоциональный подход к этой проблеме. Поскольку я инженер по образованию, я считаю, что все материалы, которые могут быть повторно использованы, должны быть использованы.

Мне интересно прочитать про мусорные острова, но лично у меня это не вызывает никакого посыла к действию, а вот то, что полезный, ценный материал выбрасывают, для меня катастрофа.

Какие основные препятствия мешают развитию раздельного сбора в России, в Москве?

У нас, к сожалению, очень плохо с органами самоуправления. Многие решения вертикально интегрированы и доходят до земли в совершенно извращенном виде. И так во многих сферах, просто на отходах это очень хорошо видно — когда вроде бы простую задачу, для решения которой есть экономические, эмоциональные, психологические и какие угодно еще предпосылки, решить не могут. Я живу в ЦАО. Казалось бы, здесь очень большая концентрация озабоченных проблемами экологии людей, но условия для раздельного сбора ужасные. У моего дома никакого раздельного сбора не существует.

Насколько загружены сейчас заводы по переработке?

Сейчас они работают не на максимум. Но сейчас и в раздельном сборе участвует только небольшой процент юридических и физических лиц, при масштабировании раздельного сбора в России сразу возникнет проблема переработки. Уверен, что пути решения ищут, по крайней мере, мы в группе думаем об этом. В группе есть завод по переработке полимеров в Тверской области, и мы достраиваем линии, чтобы принять увеличенное количество отходов. И мы понимаем, что будет провал цен, когда это количество отходов увеличится. Те мощности, которые мы сейчас развиваем на заводе в тверском регионе, мы загружаем отходами из Европы. Мы в Испании, например, приобретаем материалы, чтобы сейчас загрузить эти мощности, в надежде на рост потока внутри страны.

Вы еще в начале разговора упомянули шарлатанов. И в интернете полно роликов, как дворник из трех контейнеров для разных видов отходов все скидывает в один пакет, и вообще часто слышишь, что в России собирать бесполезно, потому что тут ничего не работает. Как не нарваться на шарлатанов, уж если решил заняться раздельным сбором?

Все достаточно просто: надо своими силами визуально проконтролировать тот процесс, который происходит с отходами после того, как вы их разделили. Вам доступен контейнер, вы можете подойти и посмотреть, какая компания обслуживает эту контейнерную площадку — такая табличка должна быть обязательно. Далее — зайти на сайт или позвонить в эту компанию и запросить информацию, когда и куда поступают собранные виды отходов. Вы можете приехать на объект или попросить сделать экскурсию.

Есть и технологический способ, когда в пластиковую бутылку кладут GPS-датчик и отправляют ее в контейнер. Дальше смотрят ее местонахождение по трекеру.

Идти можно до того момента, до какого хотите. Если вас все ответы удовлетворили, то системе можно доверять.

Мы как компания открыты для любых проверок и экскурсий.

Беседовала Анна Минакова