Незабытое старое

В Музее океанографии в Монако есть мурены, осьминоги, скаты, акулы и гигантские черепахи. А еще — аквариум с мусором и предупреждение, что так будет выглядеть морское дно уже довольно скоро, если не ограничить выбросы отходов. Способы сократить количество мусора сегодня ищут многие. И одним из трендов стал «апсайклинг».

Про «апсайклинг» (upcycling) заговорили несколько лет назад, а сегодня на него все больше обращают внимание те, для кого защита окружающей среды не пустой звук. Среди компаний разброс велик — от модных брендов до авиаперевозчиков. И некоторые из них строят на нем свой бизнес.

Термином upcycling обозначают повторное использование уже бывших в употреблении вещей. Их не перерабатывают, а переделывают. Между прочим, этот прогрессивный способ переработки активно практиковался в СССР, хотя о термине upcycle никто и не слышал,— мало сношенные вещи перекраивали и перешивали. Но сейчас речь не о советском дефиците. Еще столетие назад верхнюю одежду по возможности старались не выбрасывать, а чинили и перелицовывали, не говоря уж о более раннем времени. Ее шили вручную, и семья среднего достатка в Европе середины XVIII века могла тратить до 15% своего годового дохода на несколько предметов гардероба. Поэтому неудивительно, что пальто, платья, костюмы передавали от старших младшим и снашивали «до последней нитки». Промышленная революция внесла свои коррективы — появились швейные фабрики, готовая и дешевая одежда. А летом 2019 года Агентство по охране окружающей среды США сообщило, что с 1960 года количество текстильного мусора в мире увеличилось на 811%. Сегодня для большинства людей проще выбросить старую одежду, чем чинить ее. Это удобный выход для потребителей, но одновременно и нарастающая проблема для окружающей среды. И ее осознает все больше модных брендов.

Показ Chrostopher Raeburn на лондонской Неделе моды Фото: Reuters

Так, британский дизайнер Кристофер Реберн (основатель одноименного бренда Raeburn и с осени 2018 года глобальный креативный директор Timberland) в рамках London Fashion Week представил коллекцию одежды из остатков парашютной ткани, а позже узнал, что его собственная бабушка еще 60 лет назад использовала похожий материал для своего свадебного платья. Также вместе с брендом The North Face весной этого года Реберн выпустил коллекцию сумок, сделанных из старых походных палаток.

Дизайнер Эмили Адамс Боде на презентации коллекции марки Bode на нью-йоркской Неделе моды Фото: JP Yim/Getty Images

Американский бренд Reformation взял курс на производство с минимальным воздействием на окружающую среду еще в 2009 году, с момента своего основания. Марка, одежду которой сегодня носят многочисленные звездные клиентки, сделала ставку на «дедсток» (deadstock), используя материалы из нераспроданных партий товара, и теперь имеет многомиллионные обороты. Основавшая бренд Bode в 2016 году дизайнер Эмили Адамс Боде (она, кстати, успела поработать и в Reformation) создала из переделки старых вещей свой творческий метод, отыскивая винтажную одежду на блошиных рынках и перешивая ее в модели в единственном экземпляре. В дело также шли лоскутные одеяла и африканские скатерти. В этом году Боде стала победительницей в номинации «Прорыв года» премии CFDA (главная в Америке в области моды) и вошла в список финалистов LVMH Prize. Отдельными фешен-брендами дело «апсайклинга» не ограничивается. Даже у такого модного гиганта, как Asos, есть линейка переработанных винтажных вещей.

«Апсайклинг» — увлечение не только модной индустрии. Голландская авиакомпания KLM считается одним из пионеров ответственного потребления в авиации. Перевозчик частично использует альтернативное топливо, отказывается от бумажной документации и бумажной прессы на борту, избегает перерасхода пищевых продуктов на рейсах.

А еще перешивает старую форму бортпроводников, превращая ее в подголовники на креслах и ремни безопасности. Тем же путем пошла и авиакомпания AirAsia, в 2018 году она представила коллекцию, в которую вошли платья, сумки, слинги и аксессуары, изготовленные из списанной униформы летных экипажей, старых спасательных жилетов и ремней безопасности.

Задумывается о повторном использовании материалов и строительная индустрия. Тем более что, по статистике, около 30% мусора в Европе — результат именно строительных работ. Минимизировать его количество пытается голландская компания StoneCycling. Ее основатель занялся переработкой строительного мусора от идущих под снос домов и в 2015 году выпустил на рынок кирпичи WasteBasedBricks, спрессованные из отходов стекла, керамики и изоляционных материалов. В 2016-м в Роттердаме из них было построено первое здание, а сегодня география работы StoneCycling расширилась и на другие европейские страны.

Анастасия Новикова