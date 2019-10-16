СКР завершил расследование растраты во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о растрате при разработке нового сайта и фирменного логотипа Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в которой обвиняются бывший глава учреждения Игорь Конышев, его экс-заместитель Александр Трушинский и директор ООО «Агентство музейных инноваций» Сергей Картинцев. Об этом “Ъ” сообщил адвокат господина Конышева Алексей Цветков.

По словам защитника, в настоящее время экс-директор музея-заповедника знакомится с материалами уголовного дела. Ожидается, что до конца октября они будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемые содержатся под подпиской о невыезде. Защита пока не определилась, будет ли ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.

Следственное управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело о хищении более 4 млн руб. при создании нового сайта Владимиро-Суздальского музея-заповедника в январе нынешнего года. В апреле было возбуждено новое дело о растрате — на этот раз при разработке фирменного логотипа учреждения. В ходе следствия Игорь Конышев частично возместил причиненный ущерб в размере 300 тыс. руб.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Растрату миллионов нашли на сайте».

Александр Тихонов, Ярославль