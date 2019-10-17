Премия RепутациЯ отчиталась первым рейтингом топ-менеджеров рынка недвижимости

10 октября прошла первая церемония награждения премии RепутациЯ. Оргкомитет и учредитель премии ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA поставили перед собой задачу создать профессиональную премию, в которой оценивают вклад в развитие отрасли, и итогами которой становятся не только яркие победы руководителей компаний и направлений, но и общеотраслевой рейтинг топ-менеджеров всей страны.
Напомним, что RепутациЯ стала первой премией, полностью посвященной не проектам и услугам компаний, а успехам лидеров команд и руководителей направлений. Своей миссией премия считает доказательство прямой зависимости сильных брендов от сильных лидеров. Из более чем сотни анкет, присланных на премию, в рейтинг вошло всего 73 руководителя.
Представляем вам рейтинг первой премии RепутациЯ.
|
Стратегическим партнером премии по аналитике выступило рейтинговое агентство Эксперт РА. Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" оценил премию, как работающий инструмент для оценки специалистов рынка: «Вопросы прозрачности, репутации и доверия остро стоят перед рынком застройщиков, а также перед инфраструктурными компаниями, работающими в сфере строительства и девелопмента. Доверие к компаниям – следствие качества их работы и репутации руководителей. Мы рады появлению независимой премии, которая позволяет всесторонне и непредвзято оценить репутацию топ-менеджеров этого важнейшего сектора экономики».
Генеральный директор ГК «КрашМаш» Виктор Казаков проанализировал опыт участия в экспертном совете: «Выбрать руководителя достойного премии гораздо сложнее, чем выбрать достойную компанию. Человека не измерить количеством созданных объектов, его оборотным капиталом или техническим потенциалом. Только его репутацией в нашей отрасли, поведением в деловой среде и тем мнением, которое он сформировал о себе в процессе своей работы. Но несмотря на очевидную этическую сложность, участие в экспертном совете стало интересным опытом, который хочется повторить, а возможно, испытать себя уже в качестве номинанта премии».
Независимым консультантом премии и контролером этапов голосования выступила компания PwC Russia, именно на аудиторах лежала ответственность корректности подсчета суммы баллов – результатов скорринга и голосования экспертов. Директор, руководителя практики консультационных услуг в сфере недвижимости PwC Russia Андрей Тонконогов считает, что у премии отличные перспективы развития: «Формат премии позволяет отразить и оценить нематериальную составляющую персонального вклада профессионалов рынка недвижимости в проект. У премии есть хороший потенциал, но при условии, что в ней будет больше участвовать больше ключевых застройщиков».
Основатель агентства с созвучным премии названием "Цифровая репутация" Андрей Зайонц так прокомментировал появление новой отраслевой премии: «Замечательно, что у девелоперов и брокеров теперь своя важная премия, которая объективно оценивает успехи, достигнутые представителями компаний. Правильная репутация помогает сократить затраты, минимизировать риски, беспрепятственно приступить к реализации объектов».
Управляющий партнёр ГК STONE HEDGE Анастасия Малкова также поделилась своими мыслями о новой премии для руководителей: «Какое-то время назад синонимом слова «репутация» были скорее «известность» и «узнаваемость». Сегодня к значению репутации относятся более внимательно и серьезно. Это уже не про популярность, а про экспертность и профессионализм. Я рада, что на рынке недвижимости появилась премия, которая оценивает репутацию качественно по-новому, с точки зрения личного вклада в профессию и нашу отрасль».
Премия благодарит всех партнёров:
просмотров: 141335
просмотров: 102357
просмотров: 78248
просмотров: 73540
просмотров: 62023