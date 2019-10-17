Премия RепутациЯ отчиталась первым рейтингом топ-менеджеров рынка недвижимости

10 октября прошла первая церемония награждения премии RепутациЯ. Оргкомитет и учредитель премии ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA поставили перед собой задачу создать профессиональную премию, в которой оценивают вклад в развитие отрасли, и итогами которой становятся не только яркие победы руководителей компаний и направлений, но и общеотраслевой рейтинг топ-менеджеров всей страны.

Напомним, что RепутациЯ стала первой премией, полностью посвященной не проектам и услугам компаний, а успехам лидеров команд и руководителей направлений. Своей миссией премия считает доказательство прямой зависимости сильных брендов от сильных лидеров. Из более чем сотни анкет, присланных на премию, в рейтинг вошло всего 73 руководителя.

Представляем вам рейтинг первой премии RепутациЯ.

Рейтинг первой премии RепутациЯ Генеральный директор года Девелопер Брокер 1 Вениамин Голубицкий ГК КОРТРОС 1 Сергей Рябокобылко Cushman & Wakefield 2 Павел Поселёнов ГК Инград 2 Мария Литинецкая Метриум 3 Василий Селиванов LEGENDA Intelligent Development 3 Сергей Егоров S. A. Ricci жилая недвижимость 4 Татьяна Тихонова РГ-Девелопмент 4 Денис Колокольников RRG 5 Андрей Осколков КОМОССТРОЙ 5 Алексей Новиков Knight Frank 6 Ольга Канакина СГ Рисан 6 Наталия Кузнецова Бон Тон 7 Всеволод Гордий ЖК Город на реке Тушино-2018 7 Кайдо Каарма Est-a-Tet 8 Всеволод Иванов УралДомСтрой 8 Алексей Аверьянов Vesco Group 9 Эдуард Тишко LCM Consulting 10 Борис Борискин Skolkovo Realty 11 Владимир Савицкий Retail Vector 12 Анатолий Лизунов CRES CONSULTING Коммерческий директор года Девелопер Брокер 1 Василий Фетисов Группа Эталон 1 Надежда Коркка Метриум 2 Филипп Третьяков ГК КОРТРОС 2 Владимир Моребис Est-a-Tet 3 Дмитрий Волков ГК Самолет Девелопмент 4 Артём Ржавский ЖК Город на реке Тушино-2018 5 Светлана Утешева ГК ТИС 6 Михаил Шмыков УралДомСтрой Руководитель отдела продаж года Девелопер Брокер 1 Рустам Арсланов ГК Гранель 1 Андрей Соловьев Knight Frank 2 Виктория Кардаш ГК А101 2 Станислав Банников Метриум 3 Константин Тюленев ГК Инград 3 Константин Фомиченко Knight Frank 4 Иван Обухов Sminex 4 Марина Шалаева Knight Frank 5 Антон Ширяев Сибпромстрой 5 Евгения Хакбердиева Knight Frank 6 Светлана Бардина Меджиком Директор по маркетингу года Девелопер Брокер 1 Анна Соколова ГК Инград 1 Светлана Портнова Knight Frank 2 Екатерина Кутумова Группа ПСН 2 Юлия Федулаева ГК МИЭЛЬ 3 Дмитрий Цветов ГК А101 4 Михаил Царев ГК Гранель 5 Всеволод Глазунов LEGENDA Intelligent Development 6 Наталья Гарифулина Талан 7 Мария Могилевцева-Головина Девелоперская группа Сити-XXI век 8 Анастасия Суханцева Башня Федерация 9 Мария Пелепас Сибпромстрой Директор по внешним коммуникациям года Девелопер Брокер 1 Ирина Опимах ГК КОРТРОС 1 Елена Кудымова Метриум 2 Анна Швидунова Девелоперская группа Сити-XXI век 2 Елена Гогоберидзе БЕСТ-Новострой 3 Александр Зильберт Группа ЛСР 3 Дарья Ларина Knight Frank 4 Елена Платонова ГК А101 4 Наталья Копейченко JLL 5 Ирина Лахоузова Группа ПСН 5 Анастасия Шевчук Est-а-Tet 6 Оксана Игнатова LEGENDA Intelligent Development 6 Юлия Фролова ГК МИЭЛЬ 7 Ксения Соломатина ГК Гранель 7 Виктор Садыгов Nika Estate 8 Алла Власова ГК ТИС Финансовый директор года (девелопер) HR-директор (общая номинация) 1 Дмитрий Кутузов Группа ЛСР 1 Полина Голубева Группа ЛСР 2 Артём Бортневский ГК Инград 2 Наталья Бондаренко ГК Самолет Девелопмент 3 Дмитрий Адушев ГК Гранель 3 Алексей Зелинский БЕСТ-Новострой 4 Виталий Девяткин КОМОССТРОЙ 4 Наталья Лучина ПО ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ открыть таблицу в новом окне

Стратегическим партнером премии по аналитике выступило рейтинговое агентство Эксперт РА. Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" оценил премию, как работающий инструмент для оценки специалистов рынка: «Вопросы прозрачности, репутации и доверия остро стоят перед рынком застройщиков, а также перед инфраструктурными компаниями, работающими в сфере строительства и девелопмента. Доверие к компаниям – следствие качества их работы и репутации руководителей. Мы рады появлению независимой премии, которая позволяет всесторонне и непредвзято оценить репутацию топ-менеджеров этого важнейшего сектора экономики».

Генеральный директор ГК «КрашМаш» Виктор Казаков проанализировал опыт участия в экспертном совете: «Выбрать руководителя достойного премии гораздо сложнее, чем выбрать достойную компанию. Человека не измерить количеством созданных объектов, его оборотным капиталом или техническим потенциалом. Только его репутацией в нашей отрасли, поведением в деловой среде и тем мнением, которое он сформировал о себе в процессе своей работы. Но несмотря на очевидную этическую сложность, участие в экспертном совете стало интересным опытом, который хочется повторить, а возможно, испытать себя уже в качестве номинанта премии».

Независимым консультантом премии и контролером этапов голосования выступила компания PwC Russia, именно на аудиторах лежала ответственность корректности подсчета суммы баллов – результатов скорринга и голосования экспертов. Директор, руководителя практики консультационных услуг в сфере недвижимости PwC Russia Андрей Тонконогов считает, что у премии отличные перспективы развития: «Формат премии позволяет отразить и оценить нематериальную составляющую персонального вклада профессионалов рынка недвижимости в проект. У премии есть хороший потенциал, но при условии, что в ней будет больше участвовать больше ключевых застройщиков».

Основатель агентства с созвучным премии названием "Цифровая репутация" Андрей Зайонц так прокомментировал появление новой отраслевой премии: «Замечательно, что у девелоперов и брокеров теперь своя важная премия, которая объективно оценивает успехи, достигнутые представителями компаний. Правильная репутация помогает сократить затраты, минимизировать риски, беспрепятственно приступить к реализации объектов».

Управляющий партнёр ГК STONE HEDGE Анастасия Малкова также поделилась своими мыслями о новой премии для руководителей: «Какое-то время назад синонимом слова «репутация» были скорее «известность» и «узнаваемость». Сегодня к значению репутации относятся более внимательно и серьезно. Это уже не про популярность, а про экспертность и профессионализм. Я рада, что на рынке недвижимости появилась премия, которая оценивает репутацию качественно по-новому, с точки зрения личного вклада в профессию и нашу отрасль».

Премия благодарит всех партнёров: