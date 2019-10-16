Депутаты Уфы не утвердили план по реализации стратегии развития до 2030 года

В горсовете Уфы сегодня провалилась попытка утвердить план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города до 2030 года, принятой в конце 2018 года. За принятие такого плана проголосовали всего 18 депутатов (для принятия решения необходимо 19 голосов), «против» высказались четверо, столько же воздержались. Один депутат не голосовал.

Проект плана выносил на голосование новый вице-мэр Николай Фадеев. Он сообщил, что план был подготовлен администрацией совместно с Институтом социально-экономических исследований РАН. При этом он подчеркнул, что план обсуждается в горсовете уже с мая и был доработан с учетом пожеланий депутатов.

Снять вопрос с повестки дня призвал депутат Тимофей Вохмин (член фракции «Единая Россия»). Он заявил, что прежде, чем утверждать план, надо скорректировать саму стратегию развития, так как «прошел год, по стратегии ничего сделано не было, родился план мероприятий на основании сырой стратегии». Депутат указал, что в плане много общих слов вроде «привлечение, содействие, активизация». «Остаются вопросы: есть ли смысл сейчас утверждать в таком виде этот план мероприятий?», — отметил он, предложив снять вопрос с повестки дня.

Его поддержал другой единоросс, Николай Калмацкий, задав вице-мэру вопрос о том, как мэрия к 2020 году планирует добиться предусмотренной планом стопроцентной обеспеченности детей детскими садами. При этом депутат напомнил прозвучавшее перед этим выступление вице-мэра Алины Сулеймановой о том, что в Уфе не хватает 38 детских садов. Господин Фадеев ответить на этот вопрос затруднился.

Спасти результаты голосования попытался спикер Валерий Трофимов, расценив высказывание Тимофея Вохмина как слова «максималиста». Конкретные действия по исполнению стратегии могут быть приняты позже, а для начала у городских властей должен быть утвержденный депутатами план мероприятий, отметил господин Трофимов. «Сегодня говорить о том, что мы не принимаем, нельзя. Есть конечные показатели, к которым нужно идти, и план будет корректироваться»,— добавил он.

В ответ Тимофей Вохмин повторил предложение отложить голосование, «так как это не план».

«Единой России» в горсовете принадлежит абсолютное большинство мандатов — 24 из 36.

Булат Баширов