Фондовый рынок

Благотворительные организации, работающие в России, можно разделить на три группы. Первая — это частные, корпоративные фонды, учредителями которых являются представители крупного бизнеса. Направления деятельности такого фонда определяет учредитель, и они могут быть весьма разнообразными. Одним из первых частных фондов России является Благотворительный фонд Владимира Потанина, созданный в 1999 году (поддерживает музеи, другие культурные проекты, талантливых студентов). Крупнейшими частными благотворительными организациями являются: Фонд Елены и Геннадия Тимченко, основанный в 2010 году (специализируется на помощи детям, пожилым, развитии спорта и культуры); фонд «Искусство, наука и спорт», основанный в 2006 году Алишером Усмановым (развитие малых городов, помощь людям с нарушением зрения, поддержка театров, музеев); Фонд культурных инициатив Михаила Прохорова, учрежденный в 2004 году (поддерживает культурные проекты); фонд «Наше будущее», созданный Вагитом Алекперовым в 2007 году (единственный частный фонд, занимающийся поддержкой исключительно социальных программ).

Вторую группу составляют фонды целевого капитала — эндаументы. У нас в стране это направление только развивается, а в западных странах такие фонды давно и активно работают, прежде всего в сфере образования и культуры. Эндаументы университетов Гарварда, Йеля, Оксфорда и Кембриджа весьма известны, это крупные фонды, финансирующие обучение студентов, а также иные расходы университетов. Наверное, самым известным во всем мире эндаументом является Нобелевский комитет. Фонды отличает целевой характер деятельности. Собранные ими средства передаются в доверительное управление, а полученный доход используется для финансирования деятельности организации. В России одним из первых зарегистрированных фондов целевого капитала и первым в сфере здравоохранения стал фонд помощи хосписам «Вера». Также эндаументами являются детский хоспис «Дом с маяком» (совместный проект фондов «Вера» и «Подари жизнь») и фонд «Гражданский союз».

Третью группу составляют фандрайзинговые фонды, цель которых — привлечение пожертвований от наибольшего числа компаний и граждан в интересах благополучателя.