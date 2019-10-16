Водителей хотят обучать на трупах

В парламенте Татарстана могут подготовить законопроект, предусматривающий введение в программы автошкол обязательного посещения курсантами больниц и моргов для ознакомления с «результатами автоаварий». С такой инициативой вчера выступил депутат «Единой России» Дмитрий Самаренкин. Он полагает, что нововведение позволит начинающим водителям осознать, что они, «садясь за руль, фактически берут в руки оружие», и «спасти большое количество жизней». В Госдуме посчитали предложение «нелепым», но отметили «дефицит социальной рекламы» на тему предотвращения ДТП. В Федерации автовладельцев России соглашаются, что стоит ограничиться показами видеороликов.



С инициативой обязать автошколы водить своих курсантов в больницы и морги депутат Госсовета от «Единой России» и председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин выступил на заседании парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам. «Мы еженедельно видим, что происходит на дорогах, — жертвы, аварии. Есть такое предложение: для людей, получающих права, сделать обязательным посещение наших больниц и моргов. Чтобы они приехали в морг и увидели, какое количество жертв в результате автоаварий происходит. Чтобы они понимали, что, садясь за руль, фактически берут в руки оружие и могут лишить жизни и себя, и всех остальных»,— сказал он, обращаясь к другим депутатам. Господин Самаренкин сообщил, что недавно был свидетелем ДТП на улице Вишневского в Казани: «Молодой человек 18 лет разогнался до 170 километров. Двое переломаны, а он погиб». «Может, кто-то подскажет, есть или нет в этом минусы, но человек всегда подумает, садясь за руль после того, как он увидел, что происходит на дорогах. Мы спасем большое количество жизней, да даже если одну»,— подытожил депутат.

Другие парламентарии в целом поддержали инициативу коллеги. Председатель комитета Леонид Якунин вспомнил, как ему «навстречу ветром вынесло „окушку“», в которой две женщины «на лысой резине ехали в гололед»: «Как они остались живы, я удивляюсь». «Даже кладбища машин, которые попали в аварию, заставляют задуматься»,— сказал господин Якунин, отметив, что в идее господина Самаренкина «есть резон». В то же время вице-спикер Госсовета и лидер фракции «Единой России» Юрий Камалтынов решил смягчить инициативу коллеги и предложил ограничиться «оснащением учебных классов автошкол хорошей фото- и видеоподборкой». Дмитрий Самаренкин сообщил, что подготовит соответствующий законопроект для рассмотрения Госсоветом.

Татарстан входит в десятку субъектов РФ, где происходит наибольшее число ДТП с водителями-новичками. Согласно статистике ГИБДД, в регионе за январь–сентябрь этого года случилось 204 аварии из-за несоблюдения правил водителями-новичками (со стажем до двух лет), в результате погибли 18 человек и 288 ранены. Всего в республике за этот период по вине водителей случилось 2952 из 3220 ДТП, по их вине погибли 209 (из 238) человек и 3802 (из 4047) были ранены. За год число аварий в республике снизилось на 5,5%, смертность уменьшилась на 43,6%. В Татарстане, по информации республиканского управления ГИБДД, сейчас действуют 192 автошколы.

В Госдуме к инициативе татарстанских депутатов отнеслись критически. «Это экзотическое, избыточное предложение. Тогда надо гаишников, прежде чем принимать на работу, водить в тюрьмы, где сидят бывшие сотрудники МВД. И так можно дойти до любых профессий и любых экскурсий»,— заявил “Ъ” первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), который возглавляет общественную организацию автомобилистов «Свобода выбора». Он сомневается, что подобную инициативу могла бы поддержать Госдума, поскольку «функционал школ относится к компетенции правительства России»: «Мы не можем законодательно заставить автошколы ходить на экскурсии в морги. Это звучит даже нелепо».

Вместе с тем господин Лысаков отметил, что «действительно имеет место дефицит социальной рекламы»: «Такие ролики в 20–30 секунд должны быть на центральных каналах в прайм-тайм, тогда тема экскурсий даже бы не обсуждалась». Он отметил, что в Госдуме «лежал такой законопроект», но руководители каналов выступили против него. «Да, фотографии, видеоролики прокручивайте. Но какие еще экскурсии в морги?» — удивился депутат Госдумы.

Татарстанский представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин назвал предложение господина Самаренкина «бредом»: «Морги и больницы — перебор. Достаточно крутить социальные ролики о причинах и последствиях аварий». Господин Хайруллин отметил, что сейчас в программе автошкол подобные ролики не предусмотрены: «Все заточено под сдачу экзаменов. Сомневаюсь, что дополнительное время уделяют на такие вещи». Комментарий президента Федерации автошкол Татарстана, депутата Госсовета Артура Абдульзянова в его приемной обещали предоставить “Ъ” позднее.

Кирилл Антонов