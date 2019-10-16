88,3 доллара за тонну составит размер пошлины на экспорт нефти из РФ с 1 ноября 2019 года, подсчитал Минфин. Это на $1,1 выше действующей октябрьской ставки — $87,2 за тонну. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены российского сорта Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2019 года — $60,08 за баррель, или $438,6 за тонну, пояснил Минфин. Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения остается нулевой. Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 ноября повысится с $8,7 до $8,8 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится с $26,1 до $26,4 за тонну, на темные — с $87,2 до $88,3 за тонну.