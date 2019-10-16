Зеленский разрешил НАБУ и ГБР самостоятельно вести прослушку

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) осуществлять прослушку без согласования с Службой безопасности. Согласно карточке закона на сайте Верховной рады, документ был направлен на подпись господину Зеленскому 9 октября.

Верховная рада одобрила законопроект 4 октября. Документ поддержали 330 народных депутатов, сообщает УНИАН. Отмечается, что в случае необходимости прослушивания, а также проведения обыска или досмотра депутатов, НАБУ и ГБР должны будут просить разрешение у Рады.