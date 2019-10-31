Инновации в мирных целях

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» учредил ежегодную премию «Импульс добра» в 2011 году. Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и образовательным учреждениям. В этом году премии «Импульс добра» удостоились 10 лауреатов в 7 номинациях. Лауреаты премии 2019 года — это проекты, которые находят инновационные решения социальных проблем и вдохновляют своим примером других.

На вручение премии собралось более 700 гостей. В начале церемонии прозвучало приветственное слово от президента РФ Владимира Путина. Также в адрес гостей и участников премии поступили приветствия от председателя Государственной думы Вячеслава Володина, председателя Совета федерации России Валентины Матвиенко и мэра Москвы Сергея Собянина. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец пожелала команде фонда дальнейших успехов, а министр культуры Владимир Мединский попросил на следующий год учредить номинацию для социальных предпринимателей в сфере культуры.

Открывая торжественную церемонию, учредитель Фонда «Наше будущее», президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов отметил, что в послании президента РФ «сказано все, к чему мы стремились — вывести и поднять социальное предпринимательство на уровень правительства, на уровень законодательной основы — это произошло». Как сказал Алекперов: «Я счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом, у меня отличная семья, и сегодня я получил уникальную возможность оказывать поддержку людям, которые стремятся сделать не только собственный бизнес, но и бизнес, направленный на поддержку людей, которые в этом нуждаются».

Наталья Комарова, Вагит Алекперов и Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее» Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

Традиционно в день церемонии награждения проекты лауреатов были представлены на выставке. Пожалуй, самым интересным в экспозиции был стенд с тренажером, позволяющим в игровой форме восстанавливать и совершенствовать функции мозга после инсульта и черепно-мозговых травм. Также интерес представляют говорящие очки-сканер для слепых, позволяющие ориентироваться невидящим людям в пространстве, тренажер для восстановления работы кисти после травмы или инсульта.

Ольга Голодец Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

Социальное предпринимательство сложно недооценить, поскольку его цель — решение насущных социальных и экологических проблем. Этот вид бизнеса довольно молод, а его основоположником в России можно считать Вагита Алекперова. Подобно «банкиру для бедных», нобелевскому лауреату Мухаммаду Юнусу, который помогает открыть собственное дело людям, исключенным из традиционной банковской системы в Бангладеш, Вагит Алекперов, руководитель крупнейшей отечественной частной компании, продвигает социальное предпринимательство в российском обществе.

В сентябре на ВДНХ ЛУКОЙЛ открыл павильон «Нефть» — новый интерактивный учебно-методический центр, ставший крупнейшей мультимедийной экспозицией в России на научно-прикладную отраслевую тематику Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

ЛУКОЙЛ известен своей обширной и многогранной благотворительной деятельностью. Особое содействие компания оказывает учреждениям культуры: музеям, театрам, филармониям, галереям, творческим коллективам как на постоянной основе, так и на уровне отдельных проектов (например, проведение реставрационных работ или постановка спектакля).

Наиболее яркие проекты: появление сцены государственного академического Малого театра в г. Когалым в ХМАО — первого филиала ГАМТ за пределами Москвы, а также открытие на ВДНХ интерактивного учебно-методического центра, посвященного истории российской нефти, развитию отечественной науки и технологий.

При поддержке ЛУКОЙЛа впервые филиал государственного академического Малого театра заработал за пределами Москвы — в северном городе Когалыме Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

Сегодня ЛУКОЙЛ реализует партнерские программы с 14 ВУЗами в разных регионах РФ, а также поддерживает разные начинания и проекты: детскую футбольную лигу и федерацию лыжных гонок России, фестиваль «Спасская башня». Важную социальную роль играет и Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Он реализуется в регионах присутствия компании с 2002 года. Главная цель мероприятия — поддержать инициативы местных сообществ, способные изменить мир к лучшему.