«Благосостояние» отключилось от Wi-Fi

Управляющая компания (УК) НПФ «Благосостояние» вышла из оператора сетей Wi-Fi в метрополитене Москвы и Санкт-Петербурга «МаксимаТелеком». По данным “Ъ”, 23,75% акций оператора проданы за 1,27 млрд руб., покупателем выступила сама «МаксимаТелеком». Сделка прошла по цене, зафиксированной в 2017 году, которая оказалась ниже текущих рыночных индикаторов.

УК НПФ «Благосостояние» продала долю в «МаксимаТелеком» за 1,27 млрд руб., сообщил “Ъ” источник на рынке связи. Пресс-служба «Благосостояния» подтвердила факт продажи доли. «МаксимаТелеком» выкупила 23,75% собственных акций у УК «Трансфингруп» (ТФГ) летом 2019 года, подтвердила представитель оператора Анастасия Самойлова. Мажоритарными акционерами «МаксимаТелеком» остаются Сергей Асланян и Алеко Крихели, уточнила она.

«МаксимаТелеком» основана в 2004 году, долгое время компания была активом системного интегратора «Энвижн групп» (принадлежит МТС). В 2013 году ее приобрела группа частных инвесторов во главе с экс-президентом концерна «Ситроникс» Сергеем Асланяном. ТФГ вошла в капитал «МаксимаТелеком» в 2017 году.

НПФ «Благосостояние» вынужден избавляться от крупных вложений в различные компании после начала в 2019 году обязательных стресс-тестов фондов по методологии ЦБ. В частности, для их безболезненного прохождения НПФ планирует продать лизинговую компанию «Трансфин-М» (см. “Ъ” от 24 июня). По словам одного из собеседников “Ъ”, близких к фонду, выход из «МаксимаТелеком» также во многом связан с прохождением НПФ стресс-тестирования.

«МаксимаТелеком» развивает сети Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга, а также в «Аэроэкспрессах» и пригородных электричках Подмосковья. В 2018 году компания стала прибыльной, говорит ее представитель. Выручка АО «МаксимаТелеком» в 2018 году составила 3,76 млрд руб., чистая прибыль — 212,6 млн руб., указано в Kartoteka.ru. Сама компания оценивает свою выучку в 3,9 млрд руб. В 2019 году выручка составит около 5 млрд руб., прогнозирует гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

Сделка по выкупу доли ТФГ закрыта после выделения рекламного бизнеса «МаксимаТелеком» в совместное предприятие с холдингом «Газпром-медиа», созданное в июне 2019 года, напоминает госпожа Самойлова. Часть денег от сделки с «Газпром-медиа» пошла на опционную программу для менеджмента и модернизацию сети Wi-Fi в московском метро, часть — на выкуп акций у ТФГ, поясняет она.

Официально компания не комментирует сумму сделки и оценку всего бизнеса. Исходя из стоимости 23,75% «МаксимаТелеком» в 1,27 млрд руб., 100% компании оценены в 5,347 млрд руб. По мнению собеседника “Ъ” в инвестиционном сообществе, оценить «рыночность цены выкупа доли "Благосостояния" сложно». «Цена выкупа акций у ТФГ связана с определенными договоренностями между компанией и инвестором, у компании было право выкупить миноритария по определенной цене, и она этим правом воспользовалась»,— поясняет он. Сумма выкупа акций у ТФГ определялась по состоянию на 2017 год в рамках венчурной сделки с опционами, подтверждает источник “Ъ”, близкий к «МаксимаТелеком». «Стоимость всей "МаксимаТелеком" на момент заключения опциона составила 5,347 млрд руб., и эта оценка учитывает премию инвестору, это неактуальная рыночная оценка»,— подчеркнул собеседник.

Оценка «МаксимаТелеком» в 5,347 млрд руб. выглядит заниженной в пределах 10–15%, полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Проекты, которые запустила компания, сейчас показывают разный уровень прибыльности, например сети Wi-Fi в метрополитене Санкт-Петербурга, а также видеонаблюдение находятся в стадии развития, компанию следует оценивать в 2,2 показателя выручки, считает он. Но в 2019 году «МаксимаТелеком» запустила ряд инфраструктурных проектов, что должно отразиться на росте выручки, которая в 2019 году достигнет 4,4–4,5 млрд руб., ожидает аналитик.

Владислав Новый, Илья Усов, Денис Скоробогатько