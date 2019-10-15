В дорожный фонд Ленобласти перечислено более 16 млн рублей за провоз тяжеловесных грузов

В дорожный фонд Ленобласти перечислены более 16 млн рублей за провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов фурами. Плату перечислили владельцы грузовых машин и логистических компаний. Средства будут направлены на ремонт дорог региона.

Как напомнили в комитете по транспорту Ленинградской области, для провоза крупногабаритных и тяжеловесных грузов выдаются разрешения. За период с начала года было выдано почти 1,5 тыс. таких разрешений владельцам автомобилей массой от 18 до 38 тонн и автопоездов массой от 28 до 44 тонн.