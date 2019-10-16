Малоизвестный «Легион» вошел на дачу принца

Дача принца Ольденбургского на Каменном острове, являющаяся объектом культурного наследия федерального значения, продана на торгах АО «Дом.РФ» за 135 млн рублей малоизвестной компании АО «Легион». В конкурсе принимали участие два претендента, победитель предложил цену на 1,5 млн рублей больше, чем у конкурента. Недалеко от дачи в июне текущего года владелец Первой мебельной фабрики Александр Шестаков приобрел соседнее здание для его приспособления под гостиничные цели, а результаты аукциона по другому близлежащему участку оспаривает в настоящее время в суде. По мнению экспертов, дачу принца Ольденбургского нельзя назвать высоколиквидным объектом, а его специфические объемно-планировочные решения и охранные ограничения потребуют от инвестора значительных материальных и временных затрат при создании гостиницы.

АО «Легион» приобрело на торгах дачу принца Ольденбургского на Каменном острове, расположенную по адресу: набережная Малой Невки, дом 11А. Победитель конкурса предложил цену почти на 2 млн выше начальной, в итоге здание-памятник площадью 1613,1 кв. м вместе с земельным участком 0,35 га досталось покупателю за 135 млн рублей. В «Дом.РФ» подчеркивают, что новый собственник обязан строго соблюдать охранные обязательства и осуществить проект реставрации основного здания, являющегося объектом культурного наследия. «Техническое состояние здания неудовлетворительное, требует ремонта. Имеются трещины фундамента. Подвальные помещения затоплены»,— следует из заключения по результатам осмотра. Согласно конкурсной документации, данный земельный участок можно использовать для размещения гостиничных объектов.

По данным сайта kartoteka.ru, АО «Легион» с уставным капиталом 35 тыс. рублей зарегистрировано совсем недавно — в августе текущего года, владелицей и генеральным директором компании является Оксана Урбас. Вторым участником торгов, предложившим цену на 1,5 млн рублей ниже, стало АО «Доминант» с уставным капиталом 35 тыс. рублей, созданное лишь в июле 2019 года. Владелец и генеральный директор компании — Никита Дудчин. Вид деятельности обоих АО — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. В соответствии с протоколом о признании претендентов участниками конкурса, обе компании подали заявки практически одновременно: 7 октября с разницей в 40 минут.

По соседству с дачей принца Ольденбургского планируется создание гостиницы. В июне под эти цели соседнее здание на набережной Малой Невки, 13А, с земельным участком приобрел владелец Первой мебельной фабрики Александр Шестаков. Сейчас предприниматель оспаривает в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти результаты аукциона по еще одному близлежащему участку, который на аукционе купил бизнесмен Дмитрий Фролов. Параметры проекта будут зависеть от результатов суда, пояснил “Ъ” господин Шестаков. Дача принца Ольденбургского — «очень сложный объект», который плохо подходит для создания отеля, пояснил он, отметив, что по этой причине решил не участвовать в торгах.

По мнению Игоря Косарева, руководителя отдела стратегического консалтинга Knight Frank St. Petersburg, данное здание будет довольно сложно приспособить под новую функцию из-за специфического объемно-планировочного решения и охранных ограничений. «Приобретение здания для перепродажи "как есть" выглядит маловероятным, поскольку его сложно назвать высоколиквидным или сильно недооцененным. Более вероятно, что покупатель будет "проектной компанией" для дальнейшего развития данного объекта»,— добавил эксперт.

По словам Анны Сигаловой, директора департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers International, дача принца Ольденбургского — лот особенный, здание подходит под размещение комплекса премиальных апартаментов или гостиницы, однако увеличить его площадь не получится. «Статус памятника и неудовлетворительное состояние объекта потребует от инвестора не только ответственного обращения, подхода к реализации любого проекта, но существенных вложений — материальных и временных»,— уточнила госпожа Сигалова.

Мария Кузнецова, Константин Куркин