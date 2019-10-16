Уплывающий намыв

Судья Верховного суда отказал ООО «Зингер Девелопмент» в создании намыва в Финском заливе. Компания, по данным СМИ, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, который известен как ресторатор, обслуживающий президентов России. Ранее проект намыва не одобрили в Смольном, с чем не согласилось руководство «Зингер Девелопмент». Юристы отмечают, что у компании еще есть возможность обратиться с жалобой на имя заместителя председателя или председателя ВС, которые вправе не согласиться с вынесенным определением, но шансы на это «ничтожно малы».

Судья Алексей Маненков в определении ВС отказывает ООО «Зингер Девелопмент» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в заседании Судебной коллегии по экономическим спорам, говорится в документе, опубликованном 14 октября. Это, считают в Смольном, окончательное решение в споре.

Ранее комитет имущественных отношений (КИО) не одобрил проект создания намывных территорий в акватории Финского залива, где могло появиться жилье на 60 тыс. человек, коммерческая недвижимость, а также развлекательные объекты. Девелоперы намеревались создать острова площадью 200 га рядом с поселком Ольгино, инвестиции могли составить около 400 млрд рублей. Проект поддерживал премьер-министр Дмитрий Медведев, по поручению которого его рассматривали в администрации Санкт-Петербурга. В Смольном заявляли, что возведение подобного объекта может повредить работе дамбы и нанести вред окружающей среде. Компания обратилась в суд. Сначала арбитраж признал правомерным право «Зингер Девелопмент» на создание искусственных островов, однако затем в феврале 13-й Арбитражный апелляционный суд это решение отменил. Позже кассационную жалобу отклонил и Арбитражный суд Северо-Западного округа.

По данным «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), ООО «Зингер Девелопмент» зарегистрировано в июле 2016 года. Бенефициаром компании является Юлия Зосимова. В качестве контактного номера компании в системе «СПАРК-Интерфакс» указаны координаты ООО «Эталон» (ликвидировано в марте 2019 года), учредителем которого выступала Виолетта Пригожина — мать Евгения Пригожина.

В июне 2019 года в «Зингер Девелопмент» сообщали, что не согласны с решением суда поддержать запрет КИО и намерены обжаловать это решение в ВС. Девелопер просил отменить судебные акты апелляционной и кассационной инстанций, ссылаясь на нарушение и неправильное применение норм права. Нижестоящие инстанции отмечали, что «Зингер Девелопмент» не устранил многочисленные замечания к проекту, изложенные чиновниками Санкт-Петербурга. Изучив доводы кассационной жалобы, которые сводятся к несогласию заявителя с оценкой доказательств, данной судами, и установленными фактическими обстоятельствами дела, суд не нашел оснований к передаче кассационной жалобы, отмечается в определении ВС от 14 октября.

В КИО, отвечая на соответствующий вопрос “Ъ”, заявили, что решение ВС является «окончательным в иерархии судов», уточнив, что компания больше не обладает правом на обжалование решения по делу. Рассматривает ли компания иные территории, в КИО не знают, заявок не поступало, подчеркнули в комитете. В «Зингер Девелопмент» на запрос “Ъ” не откликнулись, телефон компании вчера не отвечал. По телефону, которым ранее пользовался Евгений Пригожин, сообщили, что “Ъ” ошибся номером.

Руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург подчеркивает, что опубликованное определение судьи, который сначала единолично рассматривает жалобу, не является решением. Оно станет окончательным, если заместитель председателя или председатель не выразят своего несогласия и не передадут дело на рассмотрении коллегии по экономическим спорам. Соответственно, говорит юрист, у «Зингер Девелопмент» еще есть возможность обратиться с жалобой на имя заместителя председателя или председателя ВС, которые вправе не согласиться с вынесенным определением, отменить его и передать дело на рассмотрении коллегии по экономическим спорам. Однако, отмечает госпожа Гамбург, шансы на это ничтожно малы.

С ней согласна юрист практики разрешения споров Rightmark Group Мария Крюкова: положение о несогласии председателя Верховного суда или его заместителя существует, но это возможно только до истечения срока подачи кассационной жалобы. Согласно АПК РФ, она может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев. Кассационная жалоба «Зингер Девелопмент» была подана 16 августа 2019 года.

Яна Войцеховская