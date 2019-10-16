Клиентов раскладывают по пакетам

Правительство внесло в Думу законопроект о «банковском роуминге», а Сбербанк заговорил о переходе от комиссий за отдельные операции к пакетному обслуживанию клиентов. Подобный вариант уже не первый год существует на российском банковском рынке. Однако в его перспективы верят далеко не все банки.

Во вторник, 15 октября, правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает устанавливать повышенную комиссию за межрегиональные переводы внутри банка. В первую очередь он направлен против комиссий, которые берет Сбербанк за переводы между своими картами из разных регионов. По стечению обстоятельств в этот же день первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин рассказал агентству «РИА Новости», что банк готовится перейти от комиссий за отдельные операции к пакетам услуг, а после и к персональным тарифам. «Я думаю, что в целом индустрия будет развиваться в этом направлении — не платеж за одну трансакцию, а фиксированная цена за набор трансакций, который уже включен в пакет сроком на полгода-год»,— заявил топ-менеджер банка.

Фактически это стало развитием темы, которую поднял в прошлую пятницу глава Сбербанка Герман Греф, сообщив, что банк готовится изменить подход к переводу денег между физлицами. «Мы немножко затянули со сменой модели монетизации, это правда»,— заявил он. При этом в Сбербанке “Ъ” сообщили, что переход к пакетным услугам не связан с проблемой комиссий: «Сбербанк намерен в 2020 году запустить процесс отмены комиссий за внутренние переводы».

Герман Греф, председатель правления Сбербанка, 11 октября Нам нужно было изменить модель монетизации раньше

Собственно говоря, сама идея продавать банковские услуги пакетами не нова. Как рассказал “Ъ” вице-президент холдинга «Русский стандарт» Эльдар Бикмаев, банк «Русский стандарт» первым в 2009 году запустил такой продукт — «Банк в кармане», привязанный к карте. «В целом мы видим, что после запуска этого пакета услуг крупнейшие игроки рынка включили пакетные предложения финансовых услуг в свои линейки розничных продуктов»,— отметил он. И действительно, сегодня у многих крупных банков есть подобные услуги. «Такая механика реализована у нас в рамках пакетов услуг, и мы изучаем возможности развития этой модели»,— рассказал “Ъ” руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин. «Пакет позволяет банку лучше определить и удовлетворить потребности клиента»,— уверена замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина. В Тинькофф-банке также сообщили, что предлагают клиентам пакеты услуг.

Вместе с тем не все банки единодушно считают, что именно за этим направлением будущее. По словам начальника управления трансакционного бизнеса банка «ФК Открытие» Дмитрия Бочерова, раньше у банков уже был популярен «пакетный» подход. «Сейчас оценить перспективы сложно, почти все банки идут в сторону упрощения пакетов и переходят к простым решениям»,— заявил он. В Альфа-банке сообщили, что ушли от пакетов услуг в сентябре прошлого года, чтобы сделать линейку продуктов «максимально простой и удобной для клиентов».

Тем не менее Сбербанк пакетные предложения собирается активно развивать. «В этом году мы сконцентрировались на разработке линейки пакетов для клиентов фокусных сегментов. Сейчас на ограниченной территории пилотируются предложения для пенсионеров "Активный возраст" и "Активный возраст+", для иностранных граждан "Добро пожаловать+", готовим предложения для других сегментов»,— рассказали “Ъ” в банке. При этом в Сбербанке указали, что создание пакетных предложений будет «приоритетом в 2020 году». Идея заключается в делении пакетов услуг на все более узкие сегменты. «Банк в моменте не предоставит каждому клиенту свой продукт, но двигается в направлении от крупных сегментов к более нишевым и далее — персональным»,— отметили в Сбербанке.

Впрочем, по словам собеседника “Ъ” в крупном банке, предложить персональный тариф не так-то просто, поскольку договор счета с физлицом — это публичная оферта и банк не может предложить тариф одному клиенту, не предложив другому. Однако, по словам директора департамента правового обеспечения ХКФ-банка Александра Гонтаренко, при желании банк сможет предоставить индивидуальные условия и в рамках публичного договора. В нем надо зафиксировать различные варианты скидок или надбавок при выполнении тех или иных условий, считает эксперт.

Максим Буйлов, Вероника Горячева