Местная авиация крупнеет на субсидиях

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»), принадлежащая совладельцу «ИрАэро» Юрию Лапину и его партнерам, купила читинскую региональную авиакомпанию «Аэросервис». Сделка прошла на фоне планов правительства увеличить субсидии для полетов в дальневосточные регионы. Эксперты согласны, что слияния повышают шансы региональных авиакомпаний на получение федеральных субсидий.



ООО «Сибирская легкая авиация», которое контролируют совладельцы «ИрАэро» Юрий Лапин и Владимир Миронов, приобрело авиакомпанию «Аэросервис», рассказали „Ъ“ представители покупателя. Запись в ЕГРЮЛ о переходе прав собственности появилась 11 октября. Стороны отказались раскрыть сумму сделки. Собеседники „Ъ“ на рынке считают, что компания могла обойтись в один-два годовых оборота, 340–680 млн руб. До сделки «Аэросервис» паритетно принадлежал гендиректору Сергею Иваненко и Павлу Криницыну.

Гендиректор и совладелец (36%) «СиЛА» Андрей Богданов отмечает, что поправки Минтранса к постановлению 1242 позволяют рассчитывать на расширение маршрутной сети. Новая редакция предусматривает резкий рост субсидий для полетов на труднодоступные территории: повышающий коэффициент для таких перевозок увеличен с 1,25 до 1,8, а для рейсов в малые аэропорты с годовым пассажиропотоком менее 100 тыс. человек — до 2,1.

В список удаленных территорий добавлены Хабаровский, Приморский, Забайкальский края, Амурская область, Бурятия и ЕАО, что позволяет расположенному в Чите «Аэросервису» рассчитывать на субсидии.

Господин Богданов отмечает, что заявки уже поданы в Росавиацию. В 2018 году общий размер субсидирования составил 3,3 млрд руб., в 2019 году — 7,8 млрд руб.

Размер субсидии на маршрут может превышать 10 млн руб. в год. Например, для маршрута Иркутск — Красный Чикой (Забайкальский край) при двух полетах в неделю на самолете L-410 (19 мест) и коэффициенте 2,1 предельный размер субсидии составит 11,22 млн руб. в год.

Юридически «СиЛА» зарегистрирована в Магадане, но главный офис находится в Иркутске. В парке авиакомпании четыре Ан-28 (17 мест) и два L-410. Компания осуществляет перевозки между Новосибирском и Горно-Алтайском, Горно-Алтайском и Красноярском, Томском и Абаканом; Иркутском и Улан-Удэ, Иркутском и Усть-Илимском; Магаданом и Сусуманом, Магаданом и Омолоном. В 2018 году прибыль упала в 3,3 раза, до 3 млн руб., выручка выросла на 38,5%, до 323,4 млн руб. «Аэросервис» обслуживает рейсы в Иркутской области и Красноярском крае. В парке перевозчика четыре Ан-2, один ТВС-2МС, два L-410, одна Cessna 182 и два вертолета Ми-8МТ. В 2018 году прибыль упала в 62 раза, до 0,88 млн руб., выручка выросла на 56,5%, до 338,6 млн руб.

В «СиЛА» говорят, что после сделки авиакомпании будут тесно взаимодействовать, а маршрутная сеть и парк «Аэросервиса» увеличатся.

«Наличие судов разного типа в парке „Аэросервиса“ позволит осуществлять различные авиаработы»,— говорит Андрей Богданов. По его словам, для расширения парка планируется закупка трех ТВС-2МС производства новосибирского «Русавиапрома» и двух-трех новых L-410. Новые владельцы компании собираются создать в аэропорту Читы, где «Аэросервис» владеет ангарами и перроном, региональный центр обслуживания малой авиации. «За последние два года „СиЛА“ восстановила пять посадочных площадок и открыла новые маршруты в Республике Алтай, Иркутской и Томской областях»,— отмечают в авиакомпании.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспорт­ной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов говорит, что слияние двух авиакомпаний увеличит маршрутную сеть, перевозчики смогут сэкономить на управленческих расходах и обслуживании судов. Но главным преимуществом станет расширение возможности получить субсидии на региональные перевозки. В Сибири и на Дальнем Востоке, полагает эксперт, лишь немногие местные или региональные маршруты можно раскатать без государственного участия.

Герман Костринский