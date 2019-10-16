Приговор для защитника

В Новосибирске завершился суд над адвокатом Сергеем Пищуком, обвиняемым в махинациях с жильем. По версии следствия, юрист одалживал деньги под залог недвижимости, а затем организовывал искусственную просрочку по выплате кредита. Используя эту схему, адвокат похитил недвижимость общей стоимостью около 7,5 млн руб. Суд назначил Сергею Пищуку пять лет лишения свободы. Юрист заявил, что обжалует приговор.



Центральный райсуд Новосибирска рассмотрел уголовное дело адвоката Сергея Пищука, который обвинялся в особо крупном мошенничестве. Оно было возбуждено в мае 2017 года по материалам региональных управлений ФСБ и МВД. Нуждающимся в деньгах адвокат соглашался выдавать ссуды (от 50 до 700 тыс. руб.) под залог недвижимости. Договоры займа предусматривали выплату неустойки за нарушение срока возврата денег, пеня могла достигать 7% от суммы займа за каждый день просрочки. Другим обязательным условием соглашения была выдача помощнице адвоката Татьяне Волковой доверенности на право распоряжения имуществом.

Как указано в деле, юрист организовывал искусственную просрочку по выплате займа. Например, когда подходил срок очередных выплат, мог под различными предлогами переносить встречу с заемщиком. Затем адвокат и его помощница, имевшая на руках доверенность от собственника жилья, подписывали соглашение об отступном. Согласно ему, должник вместо погашения займа и неустойки передавал кредитору свою недвижимость. Следствие установило, что, используя эту схему, адвокат похитил недвижимость четырех собственников общей стоимостью около 7,5 млн руб.

Юриста и его помощницу задержали. Пока шло расследование, соглашения об отступном были признаны незаключенными, а потерпевших восстановили в правах на жилье. Татьяна Волкова заключила досудебную сделку и дала показания против своего шефа. Дело в отношении нее выделили в отдельное производство. В октябре 2018 года суд назначил ей условный срок.

Как рассказала „Ъ“ помощник прокурора Центрального района Ксения Короед, судебный процесс по делу адвоката проходил в закрытом режиме, поскольку некоторым потерпевшим и свидетелям поступали угрозы расправы, и их взяли под госзащиту. Во вторник суд огласил только вводную и резолютивную части приговора. Председатель судебного заседания судья Оксана Ефремова приговорила адвоката к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. День, проведенный в СИЗО, ему засчитали за полтора.

Представитель потерпевших Елена Расторгуева заявила, что удовлетворена исходом судебного разбирательства. Разочарование у нее вызвал тот факт, что не все, с кем работал Сергей Пищук, были привлечены к уголовной ответственности.

«Приговор не соответствует закону, противоречит материалам дела и, естественно, будет обжалован. У меня есть решения судов о том, что эти люди, которые сейчас считаются потерпевшими, должны мне достаточно внушительные суммы. Дрожит голос называть этих людей потерпевшими. Потерпевший — это лицо, которому причинен какой-либо ущерб. Какой ущерб у человека, у которого жилье как было, так и есть? Приговор суда плюет на наш закон, на нашу Конституцию, на ряд норм УПК. Надеюсь, когда-нибудь я это докажу»,— заявил осужденный.

Константин Воронов