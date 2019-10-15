«Киргизские власти стараются создать режим наибольшего благоприятствования» Посол Киргизии в РФ — об отношениях Бишкека и Москвы и отношении к российскому бизнесу

Будущий год в Киргизии будет объявлен годом России. В статье, написанной специально для “Ъ”, чрезвычайный и полномочный посол Киргизской Республики в Москве Аликбек Джекшенкулов рассказал об экономических отношениях двух стран и о том, как Бишкек помогает российским инвесторам.

Торгово-экономическое сотрудничество между Киргизской Республикой (КР) и Россией характеризуется поступательной динамикой. По итогам 2018 года товарооборот составил $1,9 млрд, на 70% превысив показатели предыдущего года. Объем российских инвестиций в киргизскую экономику за этот период составил около $150 млн. В основном — в предприятия обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, геологоразведку, добычу полезных ископаемых.

В республике более 600 российско-киргизских предприятий и 300 компаний с чистым российским капиталом. Между субъектами РФ и Киргизией заключено более 40 соглашений о сотрудничестве. Москва взаимодействует с Бишкеком как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных объединений ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.

Импульс экономическим отношениям придал визит в КР президента России Владимира Путина, состоявшийся 28 марта 2019 года. Тогда же состоялась восьмая российско-киргизская межрегиональная конференция, оказавшаяся беспрецедентной с точки зрения бизнес-наполнения. В ней участвовали более 500 российских компаний, заключивших инвестиционные и экспортные контракты на сумму около 6,5 млрд. рублей. В присутствии лидеров двух стран подписана «дорожная карта» по привлечению инвестиций ПАО «Газпром» в ОАО «Кыргызнефтегаз».

В 2019 году двусторонние отношения были выведены на новый уровень, а экономический эффект от первых проектов ожидается уже в 2020 году.

Президент КР Сооронбай Жээнбеков уделяет первостепенное внимание созданию благоприятного климата для российских инвесторов, снятию административных барьеров и поддержанию обратной связи с бизнесменами из России. Главы крупных компаний могут встретиться и обсудить свои проблемы с руководством страны. Администрация президента, правительство, а также посольство КР в России нацелены на содействие в разрешении спорных вопросов.

Президент держит на личном контроле важные двусторонние экономические проекты. Один из примеров — компания «Альянс Алтын», разрабатывающая золоторудное месторождение «Джеруй» в Таласской области. Президент Жээнбеков регулярно принимает ее владельца — главу ГК «Русская платина» Мусу Бажаева. Киргизское государство пошло навстречу «Альянс Алтыну»: снижена экологическая финансовая нагрузка, законодательно закреплены условия для кратчайшего запуска в эксплуатацию промышленных объектов, предоставлена железнодорожная инфраструктура для минимизации логистических издержек оператора проекта. Со своей стороны мы надеемся, что в этом году состоится давно ожидаемый, но несколько раз переносившийся запуск золотоперерабатывающей фабрики. Инвестиции в проект составляют $372 млн, из которых освоено $245 млн.

В КР давно и успешно работают «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Росатом», «Билайн». Киргизские власти стараются создать им режим наибольшего благоприятствования. Для газового концерна сохранена возможность ежемесячной тарификации в зависимости от курса доллара к национальной валюте — сому. Часть муниципального транспорта переведена на газовое потребление. Прорабатывается возможность строительства при поддержке концерна тепловых газовых котельных в южной части Бишкека.

В интересах РЖД киргизская сторона прорабатывает вопрос участия компании в стратегическом проекте — строительстве железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан и интеграции этой магистрали с российскими железными дорогами.

Перспективной сферой сотрудничества мог бы стать туризм. По итогам 2018 года Киргизскую Республику посетило порядка 1,4 млн зарубежных туристов, из которых 900 тыс. приезжали в Иссык-Кульский район. При должном обновлении санаторно-курортной инфраструктуры это направление могло бы стать привлекательным как в России, так и на всем евразийском пространстве.

Следует сказать о российско-киргизском Фонде развития с капиталом $500 млн. Его цель — содействовать экономическому сотрудничеству двух стран, модернизации и развитию экономики КР, обеспечению доступа республики к финансовым инструментам. На 1 сентября 2019 года фонд профинансировал 2037 проектов на $369,5 млн. Крупный кредит — порядка $17 млн — выдан на строительство ТЦ «Азия Молл» в Бишкеке.

В КР внимательно следят за тем, как обстоят дела у соотечественников, проживающих в России. В сентябре в разных регионах России я встречался с руководителями субъектов проживания киргизской диаспоры и с ее представителями. Обсуждал проблемы мигрантов, их адаптации, доступа к здравоохранению, образованию. В целом мигранты чувствуют себя в РФ благополучно. При этом многие киргизские предприниматели поднимали вопрос введения единой валюты ЕАЭС и двойного гражданства, что могло бы разрешить многие проблемы.

Одним из решений может стать привлечение российских банков для сопровождения и обслуживания мигрантов, работающих в РФ: медстрахование, пенсионное обеспечение, единая система учета и обслуживания в КР и РФ, денежные переводы, свободная конвертация валюты с минимальными потерями, беспроцентные ссуды в качестве подъемных средств, кредиты. Мы настроены работать в этом направлении.

Отношения России и КР выходят на новый уровень в том числе благодаря евразийским интеграционным процессам, запущенным после вхождения Бишкека в ЕАЭС. Наша страна получила доступ к общему рынку товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а в отношении проживающих в РФ выходцев из КР действуют упрощенные процедуры и правила регулирования трудовой миграции. Наши граждане могут работать в России без патентов, квот, сдачи экзаменов на знание русского языка и других разрешительных документов. По экспертным оценкам, это позволяет экономить не менее 60 тыс. рублей в год на человека. Это создает основу для повышения качества жизни и благосостояния проживающих в России граждан КР.

Президенты Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин решили провести в 2020 году год Киргизской Республики в РФ и год России в КР.

Это символично, так как в России этот год объявлен Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Киргизский народ, сражавшийся бок о бок с другими народами Советского Союза против мирового зла в лице фашизма, свято чтит память об этом.

Наше движение навстречу друг к другу, совместная защита общих ценностей обусловлены, если хотите, историческими корнями, когда наши народы не делили общий дом, проживали на одной территории. Поэтому начавшаяся интеграция актуальна не только в экономическом аспекте, но и в историческом, культурном и гуманитарном.

Хочется верить, что общий позитив в двусторонних отношениях позволит нашим странам успешно решить застарелые проблемы. Долг КР перед ОАО «РусГидро» составляет $37 млн, что сопоставимо с капитализацией компании ОАО «ТНК Дастан». Предприятие могло бы быть интересно российской оборонной промышленности. В 2010 году была достигнута договоренность, согласно которой российская сторона должна была получить 97% акций компании в счет погашения долга КР в размере $180 млн перед РФ. Можно было бы вернуться к этому вопросу, решив таким образом проблему долга перед «РусГидро». При этом благодаря российским инвестициям «Дастан» мог бы вернуть лидирующие позиции в отрасли.

Другая проблема, ожидающая решения, касается оператора сотовой связи «Мегаком». В 2009 году российские инвесторы, вложившие в актив $80 млн, пострадали от рейдерского захвата компании. Попытки установить справедливость пока не увенчались успехом. Но власти КР готовы к решению этой и других проблем, осознавая, что урегулирование спорных вопросов будет способствовать укреплению международного имиджа страны как надежного гаранта института права собственности.