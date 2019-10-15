«Гражданская оборона» соберется на концерте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 9 ноября пройдет концерт культовой советской и российской панк-группы «Гражданская оборона». Музыканты выступят в городе в рамках тура, посвященного 35-летию со дня основания группы, который пройдет с 8 по 14 ноября. Группа собирается на концерт полным составом (все живые музыканты). Среди них сооснователь группы Константин Рябинин, Сергей Летов, Игорь Жевтун и другие. Будут сыграны более 40 песен. Концерт пройдет в концерт-холле «Свобода».

«Гражданская оборона» основана 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. Группа была одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп СССР и России. Группа распалась в 2008 году после смерти Егора Летова.