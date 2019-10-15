На Перми-II с рельс сошел паровоз

В локомотивном депо Перми сошел с рельс паровоз, который используется в составе ретропоезда для экскурсий по маршруту «Пермь-II — Левшино — Пермь-II». Фото с места ЧП выложили в паблике «Пермь Активная». Инцидент произошел в воскресенье, 13 октября.

Согласно материалам СвЖД, которые сегодня опубликовали в пермских телеграмм-каналах, сход локомотива произошел в 13-50 часов на 3-м веерном пути локомотивного депо «Пермь-II». Причиной схода стало самопроизвольное движение паровоза ЛВ № 123. Всего с рельс сошло 5 колесных пар – они оказались в котловане поворотного круга.

В сообщении отмечается, что локомотив находился на помывке, после которого дежурная бригада начала растопку котла. В ходе этих работ и произошло самовольное движение со сходом.

Предварительная причина – не перекрытие регулятора подачи пара в паровые машины после помывки паровой системы.

К 16-30 часам локомотив был убран с путей.