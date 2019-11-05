Свободу от домашки

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко посмотрел в YouTube стендап комика Алексея Щербакова «О начале школьной жизни сына». Это произвело на губернатора такое впечатление, что он предложил отменить домашние задания в школах. Социальные сети занервничали.

Выспаться не получается

Вера : «Сейчас, чтобы учиться в обычной школе даже в младших классах, нужно ходить на дополнительные платные занятия, прорабатывать материал дома и заниматься с репетиторами. Очень перегруженная программа. Нет свободного времени и даже высыпаться не всегда получается. Может быть, отмена д/з подстегнет разумнее распоряжаться временем на уроках?..»

Домашка нужна

Людмила к. : «Домашнее задание необходимо — дети закрепляют материал и учатся думать самостоятельно при решении задач. В школе это не получится — говорит и думает учитель. А стихи заучивать и развивать память тоже будем на уроке?»

Сил нет

Arsen Midov Bemmby : «У меня уже сил нет делать домашние задания за дочь. Я уже закончил школу и получил диплом, у меня высшее образование, и снова приходится садиться за парту. Ладно сейчас только 4-й класс, но я в ужасе уже от заданий. Я устал рисовать пейзажи и всякую фигню, учить английский, решать примеры по математике. Мы математику совместно в родительском чате делаем! Что дальше будет?»

Не делайте за них

Ксения Басилашвили : «У меня дочка делает всю домашку сама. 10 лет, учится в 5-м классе. Получает свои оценки, которые я узнаю из электронного журнала. Разные. При этом, если я с ней сяду помочь, выставит из комнаты, ее возмущает такой контроль».

Блоги читала Наталия Нехлебова

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Цифры

От 1,3 до 2 тысяч руб.

Будет стоить проезд по платной дороге М11 Москва — Санкт-Петербург для водителей легковых авто. Об этом на прошлой неделе сообщил «Автодор». Итоговая стоимость проезда будет зависеть от дня недели и того, есть ли у водителя транспондер. Добраться до Северной столицы можно будет за 5,5 часа, в перспективе разрешенная скорость на трассе будет 130 км в час. Для водителей легковых автомобилей без транспондера дорога обойдется в 1820 рублей в будние дни и в 2020 рублей в выходные.

Источник: ТАСС

445 млрд руб.

Ежегодно теряют российские потребители из-за продуктового эмбарго, которое действует с 6 августа 2014 года как ответ на западные санкции против России после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе. При пересчете на душу населения каждый из нас ежегодно платит за контрсанкции около 3 тысяч рублей, или 4,8 процента стоимости минимальной продовольственной корзины. Такие данные представило совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).

Источник: «Коммерсантъ»

55 млн руб.

Стоит квартира Пушкина на набережной Кутузова, 32 в Петербурге, выставленная на продажу на прошлой неделе частным лицом. Ее в 1834–1836 годах поэт арендовал у Вяземского, именно здесь были написаны «Капитанская дочка» и «Пиковая дама», созданы черновики для «Египетских ночей». Пушкину очень нравилось расположение этой квартиры, до Летнего сада поэт мог ходить в «халате и туфлях», о чем и сообщал в своем дневнике.

Источник: РБК





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Черта мобильности

Четверть россиян хотела бы сменить место жительства внутри страны. Из них абсолютное большинство выбирает другой город. Самые желанные — Санкт-Петербург, Москва и Краснодар. А основной мотив — найти хорошо оплачиваемую работу. Вместе с тем почти треть мечтает о переезде за город. Здесь лидер по предпочтениям — Краснодарский край, прежде всего из-за благоприятного климата. Каждый четвертый из желающих переехать заявил, что планирует осуществить задуманное в течение ближайших года-двух, еще четверть — трех-пяти лет. Большинство же ответило, что пока не думали о конкретных сроках. Выше всего доля охотников к перемене места жительства среди россиян среднего возраста (25–34 года — 40%, 35–44 — 34%), среди молодежи о таком желании заявило меньше трети, среди 45–59-летних — каждый пятый, старше 60 лет — 13%. К переезду, к слову, более склонны женщины — 28%, среди мужчин такие намерения высказали 23%.

Источник: ВЦИОМ