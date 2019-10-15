«Роял тайм групп» вернули на землю

Конкурсная масса бывшего владельца игорных клубов «Оракул» ООО «Роял тайм групп», разорившегося после закрытия игорной зоны «Азов-сити», пополнилась 83 га земли под жилищную застройку в 30 км от Казани. Арбитражный суд Татарстана признал недействующим договор залога участков. Эксперты говорят, что от их реализации можно получить 70 млн руб. Они отмечают, что «Тимер банк», которому перешло право требования кредита, предоставленного под эту ипотеку, в рамках банкротства кредитора может претендовать лишь на выплаты «по остаточному принципу».



Арбитражный суд Татарстана признал прекращенным договор ипотеки, по которому компания «Роял тайм групп», учрежденная Рашидом Таймасовым, в декабре 2013 года предоставила в залог Татфондбанку четыре земельных участка общей площадью 82,9 га. Они расположены в деревне Чирючи Зеленодольского района Татарстана, в 30 км от Казани, и предназначены для индивидуальной жилой застройки. Их суммарная кадастровая стоимость составляет 97,5 млн руб.

Компания передавала участки в обеспечение кредитной линии лимитом 250 млн руб., которую ей открывал Татфондбанк для строительства гостиничного комплекса с казино «Оракул» в игорной зоне «Азов-сити». В создание казино и гостиницы «Роял тайм групп» инвестировала около 2,3 млрд руб., заняв у Татфондбанка в общей сложности 1 млрд руб. Однако в 2015 году власти приняли решение о ликвидации «Азов-сити», а 31 декабря 2018 года она была окончательно закрыта в связи с созданием игорной зоны «Красная поляна» на территории олимпийских объектов в Сочи. «Роял тайм групп» пыталась взыскать с Минфина РФ и департамента имущественных отношений Краснодарского края убытки и упущенную выгоду в размере 1,36 млрд руб. и 718 млн руб., соответственно. Она подавала иск в Арбитражный суд Москвы, но суд отказал ей в удовлетворении требований. Компания оспаривает это решение.

Закрытие зоны повлекло финансовые проблемы «Роял тайм групп» и Рашида Таймасова. Он был признан неплатежеспособным летом 2018 года. В августе 2019 года Арбитражный суд Татарстана по заявлению самой «Роял тайм групп» объявил компанию банкротом с долгом 1,5 млрд руб.

Согласно материалам Арбитражного суда Татарстана, крупнейшим кредитором «Роял тайм групп» признано дочернее ООО «Роял тайм» с долгом 563,6 млн руб. Кроме того, в реестр кредиторов включены «Ак Барс» банк с суммой требований 384,6 млн руб., а также «Тимер банк» с 216,9 млн руб.

Отметим, «Тимер банк» стал кредитором компании в октябре 2016 года, когда долг на сумму 1,13 млрд руб. ему переуступил Татфондбанк. Тогда «Тимер банк» находился под контролем ООО «Новая нефтехимия» — акционера Татфондбанка (затем в рамках санации «Тимер банка» его единственным акционером стал РФК-банк, который на 100% принадлежит «Рособоронэкспорту» госкорпорации «Ростех»). «Тимер банк» требовал включить его в реестр кредиторов «Роял тайм групп» с суммой 1,5 млрд руб., однако суд признал долг лишь в размере 216,9 млн руб.

Уступка «Тимер банку» прав требования по кредиту произошла без одновременной передачи прав по договору об ипотеке. «С прекращением у ПАО „Татфондбанк“ права требования по основному обязательству и переходом прав требований по кредитному договору к иному лицу без обременения залогом, залоговое обязательство в пользу ответчика в силу прямого указания закона прекратилось»,— говорится в решении арбитражного суда.

В результате земельные участки в Чирючах пополнят кредитную массу «Роял тайм групп». Как сообщил “Ъ” конкурсный управляющий компании Иван Кондратьев, они будут оценены и реализованы.

Эксперты говорят, что за них можно выручить «ниже границы от рыночной цены за землю в этом районе» — 50–70 млн руб. с учетом того, что участки не являются единым объектом, находясь на расстоянии друг от друга. Но управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что они «объединяемы» и могут быть приобретены под производственные комплексы или складские помещения. «Скорее всего, это будет один покупатель, так как по отдельности такие участки инвесторам могут быть интересны лишь с целью перепродажи или дальнейшего коммерческого строительства. Учитывая их близкую расположенность к „казанскому тракту“, а также малую удаленность от Казани, эти участки могут быть интересны как девелоперам, так и промышленным компаниям»,— сказал господин Жарский.

Партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт отметил, что отсутствие залога на эти земли лишает «Тимер банк» преимуществ при банкротстве «Роял тайм групп». «Он будет участвовать в банкротстве на общих основаниях, и его требования будут удовлетворяться по остаточному принципу в третьей очереди, в числе прочих включенных в реестр»,— сказал господин Иккерт.

Александр Шакиров