Экранные исследования

С 16 по 20 октября в Воронеже во второй раз пройдет Фестиваль актуального научного кино (ФАНК), организованный компанией «Сибур». В его рамках пройдут бесплатные показы новинок мирового документального кино, а также фильмов в формате VR и стендап ScienceSlam, а физик-экспериментатор Алексей Иванченко расскажет о мифах в науке и покажет физико-химическое шоу. Большинство мероприятий пройдут арт-площадке «1900» на «Винзаводе», однако кино будут показывать не только там. «Стиль» рассказывает о фильмах, которые покажут на фестивале.

«Изобретая будущее»

16 октября,

19:00 «Винзавод»

Фильм Лауры Никс рассказывает о молодых ученых, которые только недавно начали заниматься наукой. «Изобретая будущее» получилось не только о том, в какой среде работают исследователи, но и о том, что и как формирует мировоззрение подростков.

«Самое неизведанное»

17 октября, 19:00

«Винзавод»

Режиссер Йен Чейни задумал любопытный эксперимент над учеными – отправил нескольких из далеких областей науки друг к другу стажерами – и снял о том, что получилось, кино. Интересы тут в первую очередь где-то очевидные, а где-то нет пересечения сфер исследований. Например, астрофизик сравнивает подводный мир с космос.

«Почему мы креативны?»

18 октября, 15:00

Главный корпус Воронежского госуниверситета

Герман Васке много лет работал в международных рекламных агентствах и во время этой деятельности, и после общался со многими знаменитостям из самых разных сфер искусства и не только. В беседах с музыкантами Дэвид Боуи, Бьорк и Ником Кейвом, режиссерами Квентином Тарантино, Джимом Джармушем и Дэвидом Линчем, художниками Йоко Оно и Ай Вейвеем, писателями Джорджем Мартином и Умберто Эко, политиком Нельсом Манделой, Далай-ламой и многими другими режиссер пытался выяснить природу креативности.

«Мозг. Вторая вселенная»

19 октября, 17:00

Книжный клуб «Петровский»

На съемки фильма о современных исследованиях мозга Юлия Киселева привлекла не только министерство культуры, но и собрала средства с помощью краудфандинга. В результате получилось кино об ученых и людях, с которыми они работают, находящихся в поисках ответа о том, как все-таки работает человеческий мозг. Сейчас режиссер снимает продолжение под названием «Мозг. Эволюция».

«Озеро Восток: хребет безумия»

19 октября, 19:00

«Винзавод»

Режиссер Екатерина Еременко совместила в своем фильме два пласта. Во-первых, это кино о научных экспедициях и работах на подледниковом антарктическом озере Восток. Во-вторых, это кино о пока так и неснятом голливудском фильме «Хребты безумия» по одноименной повести одного из основателей жанра ужасов Говарда Лавкрафта. По его сюжету, ученые обнаружили в глубинах Антарктиды превосходно сохранившиеся экземпляры инопланетян, прилетевших на Землю в незапамятные времена, а позже и древний город внеземной цивилизации. По удивительному совпадению, в некоторых аспектах, как утверждают авторы фильма и ученые, писатель оказался весьма точен в предсказаниях.

«Медведи Камчатки. Начало жизни»

20 октября, 11:00

«Винзавод»

Владислав Гришин и Ирина Журавлева сняли кино в духе знаменитых фильмов телеканала ВВС о животных. Семь месяцев съемочная группа наблюдала за медвежьими семьями, обитающими на территории Южно-Камчатского федерального заказника. В результате получился фильм о первом годе жизни бурых медведей среди вулканов и рек, фильм, в котором сама природа пишет сценарий, а человек лишь наблюдает за происходящим.

«Привет, робот!»

20 октября, 18:00

«Винзавод»

Иса Уиллингер в своем фильме рассказывает о роботах-гуманоидах. Это уже и в России не такая прям уж диковинка, а по всем миру они уже не только работают на стойках регистрации и шеф-поварами, но в некоторых случаях становятся едва ли настоящими членами семей.