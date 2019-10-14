Краснодарский край стал третьим в России по производству кисломолочной продукции

В январе-августе текущего года в Краснодарском крае было произведено 120,8 тыс. тонн кисломолочной продукции. Это на 5% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.

В ТОП-20 регионов по объемам производства кисломолочной продукции в России Кубань занимает третью строчку. На первом месте — Москва (304 тыс. тонн, +16%), на втором — Московская область (148,3 тыс. тонн, -7,6%). В пятерку рейтинга также входят Владимирская область (60,1 тыс. тонн, -13,1%) и Татарстан (56,9 тыс. тонн, +24%).

В целом по России производство кисломолочной продукции (без творога) в январе-августе 2019 года снизилось на 2,5% и составило 1,88 млн тонн. Производство кефира упало на 5,8% (до 672,7 тыс. тонн), сметаны – на 5,7% (до 344,5 тыс. тонн), ряженки и варенца – на 1% (до 155,5 тыс. тонн), производство йогурта выросло на 4,5% (до 553,3 тыс. тонн).

Василий Хитрых