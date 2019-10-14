На продажу выставлены активы банка «Уральский капитал» стоимостью 673 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов, ведущее конкурсное производство в уфимском банке «Уральский капитал» (Уралкапиталбанк, лицензия отозвана в феврале 2018 года), назначило на 27 ноября торги по продаже активов кредитной организации начальной стоимостью 678,33 млн руб. Имущество объединено в 22 лота. Это в том числе помещения банка в Уфе и Краснодаре: офисы в Уфе на улицах Первомайской, Ленина, Революционной, проспекте Октября. Самый дорогой лот — центральный офис банка на улице Рязанской, 10 в Уфе. Начальная цена девяти нежилых помещений общей площадью 2,84 тыс. кв. м вместе с оборудованием определена в 436,48 млн руб.

Самый дешевый лот — золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 руб. Он выставлен на продажу за 16,15 тыс. руб.

Также на торги выставлены два жилых дома общей площадью 130,4 кв. м, четыре земельных участка общей площадью 10,24 тыс. кв. м, автомобили Chevrolet GMT900, Hyundai Elantra, Hyundai Grand Starex и Nissan Almera общей стоимостью 4,15 млн руб.

Уралкапиталбанк находился под контролем предпринимателя Дамира Камилова, который также был совладельцем Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури. Предприниматель признан банкротом.

Майя Иванова