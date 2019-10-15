Лекарства, которых нет, от болезней, которые будут Миссия фармкомпании – разрабатывать препараты, которые будут актуальны через 10-15 лет

В конце сентября швейцарская фармкомпания Roche объявила о начале выпуска в России в рамках партнерского контракта с российской фармкомпанией «Добролек» группы «Фармэко» своего уникального инновационного препарата для лечения гемофилии гемлибра (эмицизумаб), зарегистрированного более чем в 50 странах.

Гемофилия — наследственное заболевание, это нарушение механизма свертываемости крови. Больной страдает кровотечениями даже при незначительных травмах и спонтанными кровоизлияниями во внутренние органы и суставы, вызывающими воспаления, разрушение тканей и ведущими к преждевременной смерти.

Больных гемофилией в России около 10 тыс. Им вводят препараты внутривенно, иногда дважды в день, в зависимости от формы заболевания. Это мучительно, тяжело, опасно. И появление нового действенного препарата означает для них спасение или облегчение страданий.

Благодаря эмицизумабу в корне меняется схема лечения гемофилии. Его можно назначать в режиме подкожного введения раз в неделю, раз в две недели, раз в четыре недели. Подкожный способ введения позволяет проводить профилактику пациентам, у которых затруднен венозный доступ, что особенно важно для детей в возрасте до 5 лет. Это самый большой прорыв в лечении гемофилии за последние 20 лет.

Эмицизумаб является первым представителем нового класса препаратов в лечении гемофилии. Накопленная статистика его применения показала полное отсутствие кровотечений, требующих лечения, у 77% детей и 71% взрослых.

Как отметил в беседе с корреспондентом “Ъ” Северин Шван, главный исполнительный директор Roche, компания видит свою миссию в «создании препаратов для лечения заболеваний в тех областях, где до сих пор не существует эффективных терапевтических решений».

Небоскреб швейцарской фармкомпании Roche возвышается над старинным центром Базеля. Говорят, когда его строили, местные жители устраивали пикеты и против лекарственного производства, и против самого небоскреба, разрушающего исторический облик города. С верхних этажей здания в хорошую погоду можно разглядеть Францию и Германию, граждане которых, кстати, ездят в Roche на работу — и не только потому, что она интересная и перспективная, но и потому, что в Швейцарии зарплаты выше.

Roche входит в тройку крупнейших фармкомпаний мира по обороту. И продолжает расти. В прошлом году бизнес увеличился на 7%, примерно такой же рост прогнозируется в 2019 году. Негосударственная компания может развиваться лишь за счет прибыли, которую в условиях обостряющейся конкуренции на мировом фармрынке обеспечивают успешная бизнес-деятельность и точные прогнозы.

Задача в том, чтобы смоделировать потребности в препаратах на 10–15 лет вперед. Это означает, что в Roche постоянно создают лекарства против будущих болезней или новых проявлений известных болезней.

Продолжает Roche активно развиваться и в направлении персонализированной медицины. Покупатель в лице государства готов платить только за тот препарат, который действительно работает — не за упаковку и бренд лекарственного препарата, а за его эффективность. Но каждый пациент реагирует на лечение по-своему, в том числе могут наблюдаться и нежелательные реакции. Поэтому для достижения лучшего соотношения «риск-польза» при выборе и назначении терапии работает подход, который учитывает индивидуальные характеристики пациента.

20 лет назад компания стояла у истоков персонализированной медицины, когда создала противоопухолевый препарат, эффективный при определенном типе рака молочной железы — HER2-положительном, который встречается в 20–25% случаев. Сейчас Roche выходит на новый этап создания персонализированных лекарств. Эмицизумаб — одно из них.

Алена Жукова, Владислав Дорофеев