Первый сертификат

Gedeon Richter — международная фармацевтическая корпорация, чья продукция представлена более чем в 100 странах мира. Штаб-квартира компании расположена в г. Будапеште (Венгрия). В мире у компании восемь производственных и исследовательских предприятий в мире. Gedeon Richter — первая фармацевтическая компания в Венгрии, осуществившая публичное размещение своих акций в 1994 году. Общий доход компании в 2018 году — около €1,4 млрд (приблизительно 103 млрд руб.). В 2016 году производственные компании Gedeon Richter, расположенные в Венгрии, в том числе поставляющие в Россию лекарственные препараты, среди первых на фармацевтическом рынке получили российский сертификат GMP.

С 1954 года препараты Gedeon Richter появились на российском фармацевтическом рынке. Первое представительство открыто в Москве в 1995 году, а год спустя в России начало работать первое зарубежное производство. В фокусе внимания компании находятся такие терапевтические области, как женское здоровье, неврология, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, компания обладает значительным портфелем безрецептурных препаратов. Gedeon Richter входит в топ-10 иностранных фармацевтических компаний, работающих на территории Российской Федерации. Штат работников компании в России составляет около 1,1 тыс. человек (около 10% всей численности работников компании в мире).