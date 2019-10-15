Финансовый вектор

Габор Орбан, генеральный директор венгерской фармацевтической компании Gedeon Richter. Выпускник Будапештского университета экономики. Профессиональную карьеру начал в качестве экономиста-аналитика в Национальном банке Венгрии и Европейском центральном банке. Затем работал фондовым менеджером и руководителем департамента фиксированного дохода в компании Aegon Asset Management. Далее в течение двух с половиной лет занимал должность государственного секретаря по вопросам налогообложения и финансов в Министерстве национальной экономики Венгрии, затем в течение года работал консультантом в банке Rothschild. В сентябре 2016 года назначен директором по корпоративной стратегии Gedeon Richter. С 2017 года — главный операционный директор компании, в апреле 2017 года вошел в состав совета директоров. С ноября 2017 года — генеральный директор Gedeon Richter. Господину Орбану 40 лет, он женат, растит троих детей. Лучший вид отдыха от работы — плавание на байдарке. Автор статей на экономическую и финансовую тематики.