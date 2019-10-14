ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,4 тысячи евро фигуранту дела «Уфагубъ»

Европейский суд по правам человека 8 октября удовлетворил жалобу жителя Уфы Сергея Масленникова — одного из фигурантов дела портала «Уфагубъ» («Уфа губернская») — на нарушение права на защиту в российском суде. Россия должна выплатить господину Масленникову 2,4 тыс. евро компенсации, из которых 1 тыс. евро — затрат, понесенных в связи с рассмотрением дела в ЕСПЧ.

Сергей Масленников в 2011 году был приговорен Верховным судом Башкирии к году лишения свободы условно за возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) путем публикации на портале «Уфагубъ» 459 комментариев «экстремистского» характера. Подсудимый тогда вину не признал и заявил, что опубликовал не более четырех комментариев к публикациям на этом портале, а остальные физически опубликовать не мог, так как в это время находился на работе.

ЕСПЧ признал, что российские суды при рассмотрении дела Сергея Масленникова нарушили статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующую справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности. В частности, национальные суды не оценили по достоинству алиби обвиняемого, подтверждающее, что он не публиковал большую часть «экстремистских» комментариев. Этот аргумент не был исследован судом, хотя мог оказать влияние на установление вины обвиняемого и иметь решающее значение для исхода разбирательства, отмечается в постановлении ЕСПЧ.

Рассмотрение жалобы Сергея Масленникова в европейском суде длилось с конца 2017 года. Компенсация должна быть выплачена господину Масленникову в течение трех месяцев. Он сам просил назначить ему компенсацию морального ущерба в размере 80 тыс. евро и 454 евро компенсации материального ущерба, связанного с конфискацией компьютера и расходами на покупку лекарств из-за ухудшение состояния здоровья.

Однако ЕСПЧ не нашел причинно-следственной связи между нарушениями, допущенными национальными судами РФ, и предполагаемым материальным ущербом. Он также отметил, что установление самого по себе факта нарушения уже является достаточным возмещением причиненного морального вреда, и напомнил, что вопрос о соответствующей сумме компенсации должно рассмотреть государство-ответчик.

Сергей Масленников сообщил, что не совсем удовлетворен решением суда. В частности, по его словам, ЕСПЧ не дал оценки его заявлению о беспрецедентном давлении на суд, которое было при рассмотрении его дела в России. При этом господин Масленников намерен добиваться пересмотра своего дела.

В сентябре 2017 года, как сообщал “Ъ-Уфа”, ЕСПЧ принял к производству жалобы пяти других фигурантов дела «Уфагуба» — жителей Уфы Николая Швецова, Сергея Орлова, Ильдара Габдрафикова, Игоря Кучумова и Константина Нестерова. За модерацию сайта и публикацию комментариев, разжигающих межнациональную рознь, суд признал их участниками экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ), лицами, публично призвавшими к экстремистской деятельности (ст. 280) и массовым беспорядкам (ст. 212). Фигуранты дела также были приговорены к условным срокам. В жалобе в ЕСПЧ они заявили, что считают приговор результатом расширенного толкования законодательства о противодействии экстремизму и нарушением права на свободу мнения.

Ирина Самойлова