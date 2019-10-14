Скончался один из основателей журнала «Красная бурда»

На 62-м году жизни умер один из основателей уральского журнала «Красная бурда», писатель, поэт и сценарист Юрий Исаков. «Человек, придумавший словосочетание "Красная бурда". Писатель, не поэт, а "подпоэток" (по его собственному определению), сценарист, наш друг»,— сообщили на официальной странице Facebook издания.

Как сообщила жена господина Исакова, Елена Лычева, писатель скончался от обширного инсульта. «Никакой информации о дате похорон и месте захоронения пока нет. Но в любом случае, я и дочка Юры, Татьяна Успенская, решили, что похороны будут семейными. Присутствовать будут только самые близкие люди»,— написала она на своей странице в Facebook.

Юрий Исаков родился 28 июля 1958 года в Братске. Окончил Уральский политехнический институт (УПИ) по специальности радиоинженер. В 1986 году стал одним из основателей команды КВН УПИ «Уральские дворники». В 1990 году вместе с Александром Соколовым и Владимиром Мауриным в Екатеринбурге создал юмористический журнал «Красная бурда», печатная версия которого закрылась в январе 2019 года.

Анастасия Реутова