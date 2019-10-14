Кубанское сельхозпредприятие продали на публичных торгах за 12,2 млн рублей

Имущественный комплекс ОАО «Нива», зарегистрированного в Кропоткине, с начальной стоимостью 31,5 млн руб. продан на публичных торгах предпринимателю Льву Миронову за 12,2 млн руб. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Единым лотом с торгов были реализованы нежилые здания (телятники, коровник, пилорама и прочее), находящиеся в Пензенской области, кроме того, – автомобили, трактора, газовое и прочее оборудование, а также офисная техника. Первоначально имущественный комплекс кубанского предприятия выставлялся на открытый аукцион за 35 млн руб.

Процедура наблюдение была введена в отношении ОАО «Нива» решением арбитражного суда Краснодарского края в августе 2017 года. В апреле 2018-го та же инстанция признала общество банкротом. По информации системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Нива» зарегистрировано в городе Кропоткин Краснодарского края в 1992 году. Его основной вид деятельности – выращивание однолетних культур. Владельцем 100% доли в уставном капитале общества значится ООО «Гелиос». В 2017 году выручка компании составила 24,7 млн руб., убыток – 174,4 млн руб. Кредиторская задолженность общества на тот же период составляла 265,9 млн руб.

Василий Хитрых