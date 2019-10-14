Ввод жилья в Башкирии увеличился на 8%

Объем ввода жилья в Башкирии за девять месяцев 2019 года составил 1,51 млн кв. м, что на 8% больше, чем за тот же период 2018 года, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве глава госкомстроя республики Марат Ахмадуллин. Из этого объема 486 тыс. кв. м построено застройщиками (рост за год на 3%), 1 млн кв. м — индивидуальное жилье (снижение на 2%). Республика по объему ввода жилья занимает седьмое место в РФ и второе в Приволжском федеральном округе после Татарстана.

К 2024 году власти региона планируют увеличить показатель ввода жилья до 3,7 млн кв. м. Пиковый рост, на 27%, запланирован на 2021 год. Долю индивидуального жилищного строительства к 2024 году планируется увеличить с 1,3 млн до 2 млн кв. м, индустриального строительства — с 760 тыс. до 1,68 млн кв. м.

Ирина Самойлова