В Петербурге и Ленобласти отключили аналоговое телевидение

В понедельник, 14 октября, в 21 регионе России отключено аналоговое телевещание. Всего на территории страны в этот день трансляцию федеральных каналов прекратили более 3 тыс. аналоговых передатчиков. Полностью на цифровое вещание, в том числе, перешли Санкт-Петербург и Ленинградская область.

В ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» напомнили, что в России создана сеть цифрового эфирного телевещания, в состав которой входят более 5 тыс. передающих станций, каждая из которых транслирует 20 цифровых телеканалов. Сигнал их покрытия составляет более 17 млн кв. км, охват достигает 98,4%.

В Петербурге в рамках подготовки к переходу на цифровое вещание социальные работники провели консультации для 93 тыс. человек, включая ветеранов и блокадников. В Ленобласти на региональную горячую линию по этому поводу обратились около 3,4 тыс. граждан, помощь в подключении приставок оказана более чем 1,4 тыс. жителям.

Региональные телекомпании при этом продолжат работу в аналоговом режиме. Телезрители смогут смотреть их наряду с цифровыми.