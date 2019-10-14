3,8 процента ВВП составил профицит федерального бюджета за девять месяцев 2019 года, сообщил Минфин. По итогам первого квартала этого года показатель был равен 2,7%, по итогам полугодия — 3,3% ВВП. Согласно закону о бюджете-2019 по итогам года профицит должен составить 1,7% ВВП. Однако, как следует из материалов к внесенному в Госдуму проекту закона о бюджете на 2020–2022 годы, сейчас Минфин ожидает, что фактически этот показатель будет намного меньшим — всего 0,6% ВВП. Такое сокращение профицита прогнозируется из-за роста бюджетных расходов в 2019 году выше ранее запланированного уровня на 1,02 трлн руб. и одновременного недопоступления доходов в размере 0,22 трлн руб.