В дело СБ-банка внесли шесть миллиардов

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о хищении денежных средств из Судостроительного банка (СБ-банк) появился новый эпизод, ущерб по которому составляет почти 6 млрд руб. Его фигурантом может стать бывший акционер этого кредитного учреждения Андрей Вовченко, который сейчас проживает в Канаде. По данным следствия, именно по его указанию накануне отзыва у банка лицензии осуществлялись фиктивные сделки по отчуждению активов СБ-банка. В общей сложности долг кредитного учреждения перед клиентами составляет более 35 млрд руб.

Новый эпизод в уголовном деле о хищении средств из СБ-банка был выявлен сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела, которое следственный департамент МВД возбудил в январе прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как установили оперативники, буквально перед самым отзывом лицензии (16 февраля 2015 года) руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.

Аналогичным образом, по материалам расследования, был выведен столичный торгово-развлекательный центр «Азовский», аффилированный с хозяевами кредитного учреждения. Кроме того, обеспеченная залогами задолженность СБ-банка была переуступлена все тому же ООО «Аквенга», а также ООО «ФакторСтудио» и ООО «Сайгон». Две последние компании, по данным сыщиков, также оказались зарегистрированы на подставных лиц и обладали лишь низколиквидными активами. В ходе проверки оперативники установили, что организации рассчитывались с СБ-банком в том числе и векселями Военно-промышленного банка (ВПБ), лишенного лицензии 26 сентября 2016 года. Впрочем, как оказалось, ВПБ этим трем ООО свои векселя не выдавал.

Таким образом, по подсчетам сыщиков, банк лишился более 6 млрд руб. Из документов, которые попали в руки сотрудников полиции, выяснилось, что договоры переуступки в феврале 2015 года заключал один из бывших бенефициаров СБ-банка Андрей Вовченко. Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер уехал в Канаду, где сейчас и проживает. Весьма вероятно, говорят источники “Ъ”, что уже в ближайшее время господин Вовченко также станет фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Пока же до суда дошли лишь два эпизода, связанные с СБ-банком. В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) бывшего и. о. председателя правления кредитного учреждения Василия Мельникова. Как следует из приговора, зная об отсутствии денег на корсчете банка, для удовлетворения всех требований кредиторов экс-банкир внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ. Впрочем, наказание Василию Мельникову назначили чисто символическое — 300 тыс. руб. штрафа.

А вот дело о хищении почти 11 млрд руб. в отношении бывших директора департамента кредитования СБ-банка 55-летней Ирины Кукарской (Корючевой) и 53-летнего специалиста кредитного отдела Сергея Зыкова Замоскворецкий райсуд Москвы вернул в прокуратуру. Судебный процесс над обвиняемыми в выдаче безвозвратных кредитов 11 фирмам должен был начаться летом нынешнего года. Однако дело дошло только до предварительных слушаний, во время которых судья Елена Аверченко обнаружила в материалах расследования «неустранимые нарушения норм УПК», препятствующие вынесению приговора. При этом суд продлил срок содержания под стражей господина Зыкова, который провел в столичном СИЗО-5 «Водник» уже почти полтора года. А Ирина Кукарская осталась, как и ранее, на свободе под подпиской о невыезде. Таким образом, пока на скамье подсудимых оказались лишь менеджеры СБ-банка среднего звена. При этом основное расследование о хищении гораздо больших сумм продолжается, но никто из бывших владельцев и руководителей банка к уголовной ответственности пока не привлечен. В федеральный розыск в рамках расследования были объявлены бывшие президент банка Андрей Егоров, а также и. о. председателя правления Алексей Парфенов и все тот же Василий Мельников. Пока АСВ пытается взыскать с них около 30 млрд руб. убытков через арбитраж.

Отметим также, что бывший председатель совета директоров СБ-банка Леонид Тюхтяев, который, по информации правоохранительных органов, якобы может являться основным выгодоприобретателем похищенных из кредитного учреждения денежных средств, фигурантом уголовного дела пока не является. Объясняется это тем, что документально подтвердить его причастность к махинациям до сих пор не удалось. Как говорят бывшие коллеги экс-банкира, тот был очень осторожным человеком, и ни одной его подписи на имеющихся у следствия документах нет. Как нет пока и желающих дать на него показания. Сам господин Тюхтяев сейчас якобы проживает в США. Бывший глава и совладелец СБ-банка широко известен не только как банкир и предприниматель, но и как воздухоплаватель. На его счету целый ряд мировых рекордов по перелетам на воздушных шарах и дирижаблях. Один из последних он, будучи мастером спорта международного класса, установил буквально за несколько дней до отзыва лицензии у СБ-банка, когда вместе с американским пилотом Троем Брэдли совершил перелет на газовом аэростате «Два орла» через Тихий океан. В свое время Леонид Тюхтяев работал в атомной энергетике и участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. СБ-банком, который существовал еще с 1994 года, он руководил на протяжении 12 лет, оставив пост за год до краха.

Олег Рубникович, Сергей Сергеев