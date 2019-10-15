Города со своими мерками

Недвижимость класса люкс в Петербурге имеет давно сложившиеся характеристики. И большинство специалистов рынка без труда могут отличить проект бизнес-класса от элитного проекта. Но в городах Северо-Запада картина иная. По сути, рынка элитного жилья там не существует.

«Основной спрос на элитные объекты Северо-Запада все-таки сосредоточен в Петербурге. В других городах есть единичные объекты, которые с натяжкой можно отнести к элитным. Но это скорее исключение»,— считает Екатерина Запорожченко, коммерческий директор Docklands development.

Ольга Романова, ведущий аналитик BN.ru, говорит: «Можно вполне уверенно сказать, что сегмента элитных квартир в том виде, в каком его понимают в Петербурге, в других областных и республиканских центрах Северо-Западного региона не существует». По ее словам, «элитными» там называют любые квартиры площадью более 120 кв. м с нестандартной планировкой, например двухуровневые. Кроме того, добавленную стоимость формирует роскошный (по меркам города) ремонт, «брендовая» мебель и сантехника европейских производителей, а также дополнительные аксессуары вроде камина, дубового паркета и мансардных окон с датчиками дождя. Предложения подобного рода на вторичном рынке появляются очень редко, а продаются долго. «Потому что стоимость квадратного метра в 75 тыс. рублей для Пскова или Новгорода — заоблачная. Есть, правда, признак "элитности", который роднит областные центры с Северной столицей: дорогая квартира и здесь должна быть, во-первых, в центре, а во-вторых — на набережной. В Пскове точкой притяжения является река Великая (и дополнительно — Кремль), в Новгороде — Волхов, в Петрозаводске — Онежское озеро, а в Архангельске — Северная Двина».

В каждом городе, впрочем, есть основной застройщик, который позиционирует свои объекты как элитные, но по петербургским меркам это что-то среднее между комфорт- и бизнес-классом. Обычно в «джентльменский набор» входят кирпичная технология строительства, автономная котельная, индивидуальные кладовые, свободная планировка, иногда встречаются террасы и двухуровневые квартиры. «Но при этом по соседству с таким домом может находиться общежитие, окна — выходить на улицу с большим автотрафиком, то есть такого понятия, как "элитный район", применительно к многоквартирным новостройкам нет»,— поясняет госпожа Романова.

По ее словам, в Пскове и Новгороде квадратный метр в премиальных новостройках стоит в среднем 60 тыс. рублей, но в отдельных лотах может достигать 90 тыс. рублей. «Основные застройщики, работающие в этом сегменте,— компании "Луг" и "Деловой партнер". В Петрозаводске предел — 74 тыс. рублей за "квадрат". Почти все самое дорогое жилье строит компания "Век". В Архангельске царит известный в Санкт-Петербурге "Аквилон-Инвест", который, к примеру, недавно вывел в продажу жилой комплекс с функцией "умный дом", саунами, оранжереями и прочими "фишками", которые используют "элитные" застройщики. Квартиры в таких домах могут стоить по 10–11 млн рублей (более 110 тыс. рублей за "квадрат"), однако это единичное предложение. В целом можно сказать, что состоятельные жители областных центров на Северо-Западе РФ при выборе резиденции скорее остановятся на частных домах, чем на квартирах. Но это уже совершенно отдельный сегмент недвижимости»,— говорит госпожа Романова.

Евгений Миронюк, аналитик ИК «Фридом Финанс», добавляет: цены на жилье премиум-класса в Северо-Западном регионе, за исключением Санкт-Петербурга, стагнируют. Так, по его словам, в Мурманске спрос на жилье в целом по сравнению с прошлым годом упал примерно на 15%. Сейчас цены остановились на уровне 2013 года. «По данным издания "СеверПост", элитное жилье в городе можно приобрести за 7–10 млн рублей. Ситуация в Архангельске еще хуже, жилищное строительство ведется в основном в рамках программы расселения аварийного жилья. Отсутствие строящегося элитного жилья в Петрозаводске, Новгороде и ряде других городов региона привело к тому, что в СМИ элитным жильем называют комфорт- и бизнес-класс»,— подтверждает слова коллеги из BN.ru господин Миронюк.

Роман Русаков