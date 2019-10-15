Без новых проектов

По итогам третьего квартала 2019 года свободное предложение элитного жилья в Петербурге составило 153 тыс. кв. м или 1,3 тыс. квартир. Динамика по сравнению с аналогичным периодом 2018 года слабо отрицательная: –2%. Новых проектов в продажу выведено не было.

Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank St. Petersburg, отмечает, что снизилась доля предложения жилья наиболее высокого класса. За последние три года доля квартир в сегменте А+ уменьшилась в 2,3 раза и на сентябрь 2019 года составила 21%. Предложение сместилось в сторону Петровского острова и Петроградской стороны, за последний год доля квартир, находящихся в продаже по каждой локации, увеличилась на 9 п. п. Почти половина квартир (47%) в продаже сосредоточена в сданных домах. В третьем квартале 2019 года значительным событием на рынке элитной недвижимости стал ввод в эксплуатацию жилого комплекса Art View House.

С июля по сентябрь 2019 года на рынке было реализовано 13,6 тыс. кв. м элитного жилья, что превысило показатель аналогичного периода 2018 года на 2%.

В третьем квартале 2019 года средняя площадь проданной элитной квартиры составила 125 кв. м (–2% по сравнению с третьим кварталом 2018 года). Наиболее популярными стали квартиры с двумя спальнями (35% в общей структуре спроса). Стоит отметить, что год назад доля подобных квартир составляла 24%.

Основная часть сделок (32%) совершена в диапазоне 20–34 млн рублей, средний бюджет покупки в третьем квартале 2019 года составил 37,6 млн рублей (–7% относительно третьего квартала прошлого года).

Средневзвешенная цена предложения на элитное жилье по итогам третьего квартала 2019 года составила 345 тыс. рублей за «квадрат». За квартал показатель увеличился на 1%.

Денис Кожин