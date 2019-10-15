Общепит вырывается вперед

С января по сентябрь 2019 года суммарная площадь магазинов и заведений, открытых в торговых центрах Петербурга, превысила 53 тыс. кв. м.

При этом треть этого объема пришлась на представителей fashion-сегмента, а второе и третье место заняли сегменты бытовой техники (21%) и продовольственных магазинов (20%). За девять месяцев 2019 года объем предложения торговой недвижимости в Санкт-Петербурге остался неизменным и сохранился на уровне четвертого квартала 2018 года — 3,07 млн кв. м.

Такие данные приводятся в исследовании Colliers International. По данным компании, с июля по сентябрь текущего года в торговых центрах Петербурга заработали 32 новых заведения общепита против девяти за тот же период в 2018 году. Основной площадкой для новых открытий стало гастрономическое пространство City Food в ТРК «Сити Молл», где появилось сразу около 20 различных проектов. При этом средняя площадь новых кафе и ресторанов в ТЦ стала меньше: если год назад она составляла 200–230 кв. м, то в третьем квартале 2019 года средняя площадь сократилась до 60–80 кв. м.

Помимо «Сити Молла», новых арендаторов в сегменте общепита приняли «Охта Молл» (МОМО и Hugo’s), «Мега Дыбенко» («Буше»), «Рио» (Coffeeshop Company) и другие. В ТРК «Галерея» первую точку в Петербурге запустил бренд BuzFood.

В сегменте развлечений, наоборот, зафиксировано снижение активности. За три прошедших квартала в составе торговых комплексов появилось всего пять новых арендаторов этого профиля (заняли суммарно около 2000 кв. м) против девяти (6500 кв. м) за тот же период в прошлом году и двенадцати (26 300 кв. м) в 2017 году. По мнению экспертов, противоположная динамика в сегментах обусловлена тем, что пик активного роста развлечений в ТЦ прошел, сейчас сегмент близок к насыщению, тогда как новые концепции и форматы в общепите, такие как фудхоллы и фудмаркеты, только начинают завоевывать рынок Петербурга.

Директор департамента торговой недвижимости Colliers International Ирина Царькова отмечает: «Зона общепита — важная составляющая и одна из ключевых точек притяжения торгового центра. От того, как она оборудована, от состава арендаторов и разнообразия представленных в ней концепций зависит и образ торгового объекта в целом. Сегодня собственники ТЦ понимают необходимость преобразований и стараются усилить гастрономические зоны в объектах, предложив посетителям наиболее актуальные концепции общепита, разнообразную кухню и форматы заведений». «Уверена, в среднесрочной перспективе новые проекты в общепите появятся и в других торговых комплексах. Из ближайших — в ТРЦ "Галерея" в четвертом квартале планируется открытие фудхолла Eat Market»,— добавляет она.

На фоне нулевого прироста качественных торговых площадей в последние два года открытия магазинов в Петербурге происходят в рамках ротации арендаторов, в результате чего средний уровень вакантности в ТЦ за третий квартал остался неизменным — 2,8%. При этом в высококачественных объектах вакантность сократилась на 0,5 п. п. — до 1,1%. По прогнозам Colliers International, к концу года она может понизиться еще на 0,5–0,7 п. п.

До конца года рынок может пополниться совокупно на 129,4 тыс. кв. м в двух специализированных (мебельный центр «Кубатура» и Fashion House Outlet Centre, первая очередь) и одном районном ТЦ (в ЖК «Солнечный город»). Помимо этого, в активной стадии строительства находятся два МФК с торговой функцией: «Спутник» на ул. Бабушкина и четвертая очередь комплекса «Заневский Каскад». Открытие этих объектов запланировано на 2020 год.

Денис Кожин