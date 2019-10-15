Концепции «устали»

Число закрытий на торговых коридорах Петербурга в полтора раза превысило количество открытий.

По данным международной консалтинговой компании Colliers International, в третьем квартале 2019 года показатель вакантности на центральных торговых коридорах Петербурга увеличился на 1,2 п. п., до 6,8%. При этом число закрытий за июль — сентябрь 2019 года превысило количество открытий: 23 против 16. По оценке экспертов, снижение динамики открытий закономерно для третьего квартала, а основными причинами закрытий стали «усталость» некоторых концепций, а также некорректный выбор ритейлерами формата, локации для своих заведений.

Помещения освобождались на всех основных торговых магистралях за исключением Большой Конюшенной улицы: здесь вакантность сохранилась на уровне предыдущего квартала — 7%, а также на площади Льва Толстого, где нет свободных помещений. Наиболее существенно за три месяца показатель вакантности увеличился на Старо-Невском проспекте (+3,5 п. п.) и улице Рубинштейна (+2,4 п. п.).

Больше всего заведений закрылось на Большом проспекте Петроградской стороны и Старо-Невском проспекте: восемь и семь соответственно. Однако если на Большом проспекте П. С. количество закрытий оказалось сопоставимо с числом открытий, то Старо-Невский продолжил терять арендаторов с начала года. В числе заведений, прекративших здесь работу в третьем квартале,— ресторан «Васаби/Розарио», а также магазин посуды и предметов интерьера Aura of Bohemia. На улице Рубинштейна в третьем квартале закрылись «Винный шкаф» и Surf Coffee.

С июля по сентябрь 2019 года, как и годом ранее, было зафиксировано меньшее число открытий по сравнению с двумя предыдущими кварталами. На Невском проспекте появилась новая точка ресторанного холдинга ZimaLeto Group — бистро Panda Comanda, на Большом проспекте П. С. заработал винный бар с израильской кухней Sababa Bar, а на улице Рубинштейна — бар Zazazu. Активны были также и операторы специализированных продуктовых магазинов: на Невском проспекте появилась кондитерская мануфактура «Карамельная фабрика», а на Большом П. С.— винотека Piano...Piano.

Также в третьем квартале получил развитие тренд партнерства небольших кофеен с салонами связи. Коллаборация позволяет обеим сторонам оптимизировать затраты на аренду помещения и создает синергетический эффект с точки зрения клиентского трафика. Компании «Теле 2» и One Price Coffee готовят открытие салона на Невском проспекте, а «Билайн» объявил о создании бренда «Билайн и кофе» в рамках экспансии своих салонов в коллаборации с кофейнями. Среди других примеров сотрудничества заведений разных сегментов — открытие бистро «Футура» в помещении магазина «Республика» на Невском проспекте.

Всего за январь — сентябрь 2019 года в центральных районах Петербурга появилось не менее 115 новых концептуальных заведений общественного питания, что на 20% меньше, чем за тот же период годом ранее. Среди заведений, которые открыли двери в третьем квартале, — рестораны с морепродуктами Nomo и Lodka Seafood Oyster Bar, бар Jekyll & Hide, вегетарианское кафе Masala и другие.

Интерес к Петербургу в третьем квартале проявляли и московские рестораторы. Владельцы сети пиццерий Pinsa Maestrello запустили первый проект в Петербурге на Владимирском проспекте, а Аркадий Новиков с партнерами открыли азиатский ресторан NAMA по соседству с «Сыроварней» в Ковенском переулке. Ярким событием на гастрономическом рынке Северной столицы стало и появление первого бара от английского производителя джинов Halewood Wine & Spirits: заведение под названием Whitley Neill Bar & Kitchen появилось на улице Белинского.

Руководитель департамента услуг для ритейлеров Colliers International Владимир Каличава отмечает: «Темп открытий на центральных торговых коридорах Петербурга находится в рамках характерной для третьего квартала динамики. Традиционно заведения общепита активнее открываются весной, перед наплывом туристов, нежели осенью. При этом ряд ритейлеров сократили сеть или закрыли недавно открытые точки в связи с неверно выбранным форматом или устаревшей концепцией заведения, которая перестала быть востребованной на рынке. Мы ожидаем, что в первом квартале следующего года вакансия на основных торговых коридорах Петербурга планомерно снизится»,— добавляет он.

Роман Русаков