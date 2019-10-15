Регионы без будущего

Риэлторы и девелоперы, работающие на рынке недвижимости премиум-класса, из года в год твердят, что у элитных объектов есть свои сложившиеся характеристики и что уровень класса определяется прежде всего местом. Разумеется, элитных мест под застройку в Петербурге, с его памятниками истории у культуры на каждом шагу, мало. В итоге специалисты сетуют, что иногда строители, желая поднять цену повыше, пытаются выдавать за элитные такие объекты, которые находятся не выше бизнес-класса, а иногда и комфорт-класса.

Впрочем, как оказывается на практике, элитный рынок и борьба за классификацию объектов существуют преимущественно в городах-миллионниках, которых в России всего полтора десятка. Во всех остальных мучительная проблема выбора между элитным классом и более демократическими сегментами перед девелоперами и покупателями просто не стоит: там премиального рынка не существует как такового. По крайней мере — в городах Северо-Запада. Вернее сказать, любая новостройка — это настолько нечастое явление на местном рынке, что дома автоматом считаются «премиальными». Единственный критерий для жилья местной знати, который отсылает к петербургским и московским традициям элитности,— наличие вида на реку или иной водоем. Однако спрос на такие объекты не растет, объемы строительства в большинстве регионов сокращаются, цены — падают.

Отчасти ситуация отражает общую картину в стране, причем как в экономике, так и в обществе. Концентрация финансовых ресурсов в столицах говорит о неравномерном характере распределения ВВП, слабом развитии инфраструктуры, отсутствии развитой региональной экономики. Несменяемость элит в регионах также не способствует росту высокого сегмента: состоятельным людям проще купить квартиру в Москве или Петербурге. Но это означает, что свое будущее и будущее своих детей с регионом эта элита не связывает, а это выливается в соответствующее управление и бизнесом, и государственными структурами.

Валерий Грибанов, редактор guide «Элитная недвижимость»