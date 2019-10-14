К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Кущей

Сегодня иудеи празднуют замечательный и веселый праздник Суккот, завершающий цикл новогодних праздников. Этот праздник еще называется праздником Кущей и отмечается в память об избавлении еврейского народа от египетского рабства, а также является и праздником сбора урожая. Это дни радости и веселья, которые наступают после окончания серьезного периода, когда решается судьба каждого из нас. В дни Суккота мы вспоминаем о том, как наши праотцы под предводительством Моисея вышли из Египта. Сорок лет они шли к Земле Обетованной, и все это время жили во временных жилищах — сукко, откуда и пошло название праздника. Но не стены придавали им уверенности и сил, а ощущение присутствия и любви Всевышнего. У людей могут быть большие и крепкие дома с крепкими крышами, но тем не менее вся наша основательная и устроенная жизнь — временная, и никакие надежные стены и крыши не защитят нас от гнева Создателя. Неотъемлемым атрибутом праздника является обряд «арба миним», что в переводе с иврита означает «четыре вида», совершаемый четырьмя видами растений, ароматом которых наполнен весь праздник. Это этрог — плод дерева семейства цитрусовых, лулав — нераскрывшийся побег финиковой пальмы, адас — мирт и арава — ветка ивы. Букет из этих растений символизирует единство еврейского народа и взаимную ответственность друг за друга, а также напоминает нам о том, что Творец милостив и дает нам все возможности для духовного совершенствования. В синагогах в дни Суккота, как правило, многолюдно. Обязательно накрывается праздничный стол, за которым может собраться несколько сот человек. Здесь все съедобно, но без изысков. Принято обмакивать хлеб в мед, что символизирует надежду на удачный и «сладкий» наступающий год. Искренне поздравляю читателей газеты «Коммерсантъ» с этим замечательным праздником и желаю всем здоровья и долголетия. Пусть наступивший новый 5780 год будет для всех людей годом мира и благоденствия.

Адольф Шаевич, главный раввин России